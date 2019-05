Alberto: "Hay que escuchar a los jóvenes, te enseñan muchísimo"

El primer mandatario concedió una entrevista al programa 'No tan Santas' y habló de todo: sus hábitos personales, sus pasatiempos y de la política provincial y nacional.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, visitó esta mañana los estudios de FM Lafinur donde fue entrevistado por periodistas del programa ‘No tan Santas’ que conducen Gloria Velázquez, Erica Laporte, Maia López y Vanesa Minici.

Durante la charla, informal y distendida, el mandatario reveló situaciones de su vida diaria, sus gustos gastronómicos y opinó sobre temas de la política nacional y provincial. También sobre el presente de los jóvenes y el rol que ocupan en San Luis.

En el reportaje -que se extendió durante casi dos horas- también se refirió a los lugares que la mujer alcanzó dentro de la sociedad e ítems como el aborto, la educación sexual en las escuelas y las elecciones que se vienen.

Los jóvenes

“A los jóvenes primero hay que escucharlos. Los jóvenes te enseñan muchísimo y uno aprende con ellos. Los más veteranos atesoramos los secretos de una era, pero que ya pasó. En otros tiempos estas eras no pasaban, quedaban ahí, seguían pero hoy los tiempos son diferentes. Nosotros, en San Luis, pasamos de la era agraria a la era industrial, luego a la era digital y estamos ahora en la era de la robótica. ¿Y quién nos enseña sobre eso? Los jóvenes”.

“Nosotros a los jóvenes podemos contarles sobre La Rinconada, la Calle Angosta, el Río Quinto, pero de esta era no. Por eso digo que hay que escucharlos porque uno aprende enormemente”.

“Fui educado como todos los chicos y chicas de mi época, de mi tiempo, con una mirada machista, absurda, casi cruel. Donde el tema del sexo era un tema tabú. No se podía hablar, ni siquiera insinuar. Estaba escondido. Las mujeres tenían limitaciones para participar hasta de esas conversaciones. Por suerte a mí me transformó o me están re educando la mamá de mis hijos, la Tona, mi hija María Luz y ahora mis nietas. Son atrevidas, me corrigen sin ninguna contemplación y te van educando”.

“A los jóvenes en la política, en el poder, hay que dejarlos que hagan. No sólo que obedezcan. Eso no es bueno, no es lo que hay que hacer. Hay que permitirles que hagan. Ellos tienen una enorme fuerza transformadora, quieren cambiar la sociedad”.

“Por eso digo que la energía transformadora solo la tienen los jóvenes, no las otras edades. Ellos tienen los cambios de los paradigmas. ¿Quienes tienen la fuerza para cambiarlos? Los jóvenes”.

“Por esa razón yo digo 'San Luis te abraza'. Lo decimos desde la necesidad de contener a todos y también a los jóvenes para que se suelten, para que hagan, se manifiesten y sean parte de la sociedad. Si se equivocan, no importa, pueden corregirlo. Pero lo importante es que hagan”.

“El joven siente que tiene que pedir permiso para todo. Y no es así. Tiene que ser y hacer cosas. Tienen que realizarse y crecer desde todo punto de vista. Nosotros debemos alentarlos a que accedan a cualquier lugar sin pedir permiso”.

Su primer trabajo

“Mi primer trabajo fue profesor particular de matemática y geometría. Le enseñé a un chico vecino que no andaba bien en esas materias. Su mamá sabía que esas materias me gustaban y que yo andaba bien. Iba a primer año y me dijo, ¿por qué no le enseñás vos? Le dí clases y anduvo bien. Luego sus padres me sorprendieron porque me pagaron muy bien”.

Opciones en la cocina

"Yo iba a dos escuelas. A la escuela Normal 'Juan Pascual Pringles' y luego a la de dibujo. Volvía a mi casa por la noche, algo inédito para esa época en una casa. Y mi madre me dejaba siempre la comida casi lista, sólo tenía que terminar de hervirla o freír algo o darle un último paso en el horno. Así aprendí a cocinar. Me gusta hacer sopas que se pueden hacer con muchos ingredientes o improvisar con lo que tenés en la heladera. También hago carnes al horno y los guisos, que me salen muy ricos. También hago asado, pero menos. Y la plancha la manejo bien. Haciendo papas fritas soy un maestro, pero hace como 20 años que no las hago. Preparo arroz en todas sus formas, es un ingrediente neutro maravilloso”.

Argentina endeudada

“Hay que reconstruir a la Argentina. La han dinamitado. Es increíble el nivel de zoncera, de estupidez, para endeudarnos tanto. De una deuda de 150 mil millones, ahora tenemos una de más de 300 mil millones de dólares. Macri la duplicó. ¿Y qué se hizo con esa plata? No se hizo nada. ¿Una escuela?, no. ¿Un hospital?, no. ¿Una central eléctrica?, no. ¿Vaca Muerta?, tampoco. La plata entró por una ventana y salió por otra. La manejó el mundo financiero. Es una deuda odiosa y es responsable quien la contrajo. No el pueblo”.

“La deuda son papeles, pero cada uno, desde su lugar, aporta un sacrificio tremendo para pagar sus impuestos y aportar al país. Es algo que duele y hay otros caminos para salir de la crisis. No se puede ser tan torpe. Los argentinos no nos merecemos esto. Es muy doloroso e injusto. Pero a la hora de elegir tenemos que saber a quién votamos”.

Sus pasatiempos

“Los domingos duermo bastante. También leo y juego muchísimo al ajedrez por internet. Ahora miro series, algo que me gusta mucho. Ya vi ‘La Casa de Papel’, ‘Breaking Bad’, ‘Outlanders’ y ‘Merlí’, la del profesor catalán. Me pasa con algunas series que empiezo a verlas de corrido y no puedo parar. Arranco a las 23 y son las 6 y estoy mirando los capítulos. Algunas son muy atrapantes”.