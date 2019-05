Denunció que fue golpeado por tres guardias de un boliche

El joven dijo que todo inició cuando reclamó dos camperas. El responsable de la disco negó que le hayan pegado.

Todo por dos camperas. Ayer, Ezequiel Ortiz, denunció en la Comisaría 1ª que el sábado a la madrugada tres hombres de la seguridad del boliche “Point”, ubicado en la avenida Illia y Mitre, lo golpearon porque él reclamó su abrigo y el de su novia, que les habían robado. El encargado del local desmintió al chico y aseguró que, en realidad, se golpeó solo, en una caída.

Según le contó Ortiz a El Diario todo comenzó entre las 05:30 y las 06:00 cuando estaba junto a su novia y un amigo en el VIP y se percataron de que faltaban dos camperas, la de la chica y la de él. Recordó que las habían dejado en una silla mientras bailaban y supuso que, en un descuido, alguien se las llevó.

“Mi novia me dijo que no estaban más las camperas y las empecé a buscar. La de ella era negra de cuero y la mía, de tela, del mismo color. En eso vi que un chico las tenía, fui a hablar con él y no me las quería dar. Entonces busqué a un guardia”, relató Ortiz, quien tiene 18 años.

Dijo que cuando fue en busca de ayuda, el otro chico tiró la campera de su novia y se quedó con la de él. “Hablé con el de seguridad al costado del VIP, al lado de una pantalla, cerca de la puerta de salida. Estuve en todo momento con mi novia al lado, hasta que desde la cabina del DJ dijeron 'tenemos la campera de Victoria, con su documento. Acercarse a retirarla'. La habían encontrado tirada en la pista general”, contó el joven.

La chica, de 17 años, fue a buscarla y él continuó hablando con el guardia y el muchacho que tenía su campera. “El de seguridad no me quiso dar la campera, me dio una piña en la boca y me sacó afuera del boliche”, afirmó.

Para Ortiz, sin dudas, la campera en cuestión era la suya. Contó que le mostró fotos antiguas y otras que se había tomado antes de entrar al boliche, con las que podía corroborar que la prenda era suya. “Además, yo estaba de remera y el otro chico de suéter, es imposible que haya ido con las dos cosas”, consideró.

Una vez afuera del boliche, continuó hablando con el guardia y el otro joven. “El chico me trató de chorro, yo me enojé y reaccioné empujándolo a él”, admitió Ortiz. Señaló, además, que tanto él como el otro muchacho habían bebido alcohol, pero dijo que ambos “estaban bien”.

Fue, tal vez, ese empujón el que dio inicio a la catarata de golpes que recibió Ortiz por parte de los encargados de seguridad. “Un guardia me golpeó y salió otro compañero de él desde atrás, me pegó y me empujó contra una pared. Ahí fue que me lastimé la cabeza porque me golpeé contra esa pared”, explicó la víctima.

Aseveró que la golpiza no terminó. Dijo que mientras estaba en el piso, continuaron golpeándolo, hasta que vieron que estaba ensangrentado. “Cuando me vieron así, se metieron al boliche y cerraron el portón”, refirió.

Luego perdió la conciencia. Fueron unos conocidos quienes lo auxiliaron y lo llevaron hasta el hospital en un auto. “Cuando me desperté ahí, ya estaban mis papás. Tengo traumatismo de cráneo, un golpe en un brazo y en el hombro, raspones en la cara y siete puntos en la cabeza”, dijo.

Las imágenes de Ortiz ensangrentado invadieron las redes sociales durante todo el fin de semana. Los clientes del lugar, en su gran mayoría jóvenes, repudiaron el hecho. Al posteo lo hizo uno de los amigos de Ortiz.

“Me habló muchísima gente diciéndome que esto ya ha pasado muchas veces. Otros me dijeron que me vieron y que no tienen problema en ser testigos”, comentó. Además, dijo que lo representa el abogado Agustín Perarnau y que junto a su familia evalúan qué medidas tomar para que lo que le sucedió a él no le pase a nadie más.

“Reconozco a los de seguridad, eran tres. Me golpeaban y me decían que no eran mis cosas y yo les dije 'no voy a hacer escándalo por algo que no es mío”, dijo Ortiz.

También contó que personal del boliche y de seguridad lo llamaron luego para decirle “que querían arreglar el problema, para decir que ellos no tenían nada que ver y desligar a la seguridad del boliche”.

Ortiz dijo que no sale a bailar de manera frecuente y que luego de lo que le sucedió no volverá nunca más a “Point”.

“Lo que mi papá más recalca es que quiere que nunca más pase esto, porque si el golpe hubiese sido en la nuca podría haber sido mucho más grave, o podría haber sido fatal”, reflexionó.

En cuanto al chico que según él se quedó con su campera, contó no lo conoce pero que se comunicó y que le dijo que en realidad se había confundido. “Pero no, no me puedo haber confundido. Tengo fotos de antes con la campera puesta, fotos con la campera antes de entrar al boliche esa noche y no hay forma de haberme confundido”, concluyó.

"Nunca golpearon al chico"

“Lo que me dijo la gente que hace seguridad es que nunca golpearon al chico (…) Vimos las cámaras, y evidentemente fue así”, aseguró el responsable de “Point”, Gustavo Borra. Ayer, le contó a El Diario que el inconveniente ocurrió a las cinco de la mañana, aproximadamente, cerca del horario de cierre, cuando Ortiz fue a reclamar una campera. Ortiz “dijo que se la habían robado. Le preguntamos si había identificado quién se la había robado. Agarró a otro cliente que estaba ahí. Según él, la campera que tenía puesta esta persona era la suya”, refirió.

“Le preguntamos qué marca era la campera, dijo que era Vitnik, o algo así. Le pedimos al otro individuo que se sacara la campera, lo hizo y la marca no correspondía con la de él”, continuó. Ortiz también les mostró fotos de la prenda, que tenía en el celular, pero esta no era igual a la que vestía el otro cliente. La ropa que este tenía puesta “era de otra marca, tenía un cierre y un bolsillo”, dijo Borra, quien agregó que la única similitud era que ambas eran negras.

Ortiz “estaba alcoholizado. Le dije ‘mirá, te estás equivocando’. El episodio fue en la parte VIP, y después fuimos a hablar al depósito, ya que por la música y el ruido no se podía escuchar bien”, explicó.

En el depósito estaban él, Ortiz, “el cliente al que él acusaba, un encargado de las (relaciones) públicas, dos de seguridad”, enumeró. Allí solo hablaron.

Indicó que hay cámaras en el VIP, en la pista principal, en la entrada. “Casualmente ahí, en el depósito también hay cámaras, está toda filmada la charla. Se procedió a sacarlo (a Ortiz), estaba muy violento. Afuera el seguridad le explicó que la campera no era la de él, que se tranquilizara, que no tenía sentido lo que reclamaba y ahí le pegó al guardia”, relató. La agresión del chico fue en la vereda del boliche, dijo.

"Salió corriendo"

Entonces, intervinieron otros dos guardias, “como para separar, y ahí teóricamente el chico salió corriendo”, por Mitre, en dirección a Lavalle, y, producto de una caída, se golpeó y lesionó, resumió. Borra dijo que, según los guardias, esa caída fue en la vereda.

El fragmento del video de una de sus cámaras, que fue publicado en una red social, muestra “cuando el chico le pega al seguridad”, dijo, e indicó que las cámaras no le aportan más sobre el hecho, “si no, hubiera subido todo (…) la caída no llega a ser tomada por la cámara”. “Por lo que se ve en la filmación, había como 20 personas en la calle. Queremos que si vieron que el chico fue golpeado, lo digan, y que si no le pegaron, lo digan también, es decir, que digan la verdad”, pidió.

“Hay declaraciones como que a la novia (de Ortiz) le habían robado la campera. Esa prenda se halló tirada, la llevaron a la cabina por si alguien la reclamaba. Se le entregó la campera”, narró.

Borra dijo que el padre de Ortiz se comunicó para saber cómo fue el tema, y que ellos lo esperaron el sábado por la tarde, para hablar y ponerle a disposición las cámaras, pero no fue. “Estamos a disposición de la Justicia para aportar las cámaras y demás (…) No hemos hecho ninguna presentación”, indicó ayer por la tarde.

“La seguridad que tenemos es tercerizada, no propia del local”, aclaró. La empresa contratada es “Cobra”. “Está informado el dueño (de “Cobra”), estamos a disposición de la familia del chico, para que todo esto se esclarezca lo más pronto posible”, reiteró Borra, y manifestó que no tiene conocimiento si el seguridad fue examinado por el golpe que aseguran que le dio el joven. “A eso lo maneja la empresa, no sé decirte”, dijo Borra.