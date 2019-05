Murió el humor ácido: Tuqui tenía 64 años y fue insignia en Rock&Pop

Tuqui, el humorista que se destacó en varios programas radiales durante la etapa de oro de la radio Rock&Pop, falleció anoche a los 64 años por causas que no fueron informadas.

Así lo informaron hoy en cuentas de Twitter varias figuras que trabajaron con él, como el caso de Juan Di Natale y Mario Pergolini.

“Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reir, y muchos me hacen doler la cabeza....Tuqui, me enseñaste todo lo que no deberia haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas”, escribió Pergolini desde la cuenta de Vorterix.

“Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ‘90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido”, publicó, por su parte, Di Natale.

Tuqui desplegó sus dotes de humorista en radio y, más adelante en varios ciclos televisivos, además de haber formado varias bandas de rock, entre las que destacó Tuqui y los hijos de mil.

Nacido bajo el nombre de Gabriel Pinto, Tuqui abandonó su trabajo en un banco y sus estudios al tomar contacto con emblemáticas figuras del rock argentino, como Luca Prodan y Gustavo Nápoli, de La Renga.

En 1988 empezó a trabajar en la Rock&Pop, junto a Mario Pergolini, en donde estuvo a lo largo de 20 años.

Allí compartió ciclos con Di Natale y Elizabeth Vernaci, entre otro, lo que lo llevó a ser convocado por varios programas televisivos.

Entre los envíos de televisión más recordados se encuentran “Cafe Fashion” y “Justo a tiempo”, conducido por Julián Welch.

En 2012, Tuqui sufrió un grave accidente de tránsito que le dejó varias dolencias y problemas para desplazarse.

Desde el año pasado, encabezaba una columna humorística en el programa radial “Border periodismo”, que conduce María Julia Oliván.

Télam