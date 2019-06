San Luis: un auto chocó con una moto en pleno centro puntano

Este martes a la madrugada un auto y una moto chocaron en el cruce de las calles Pedernera y Chacabuco. El test de alcoholemia dio positivo para ambos conductores.

Según detalló el parte policial, ocurrió cerca de las 2:30. Agustina Núñez, de 18 años, que viajaba como acompañante a bordo de una Motomel 150 cilindradas por la calle Pedernera, resultó herida tras colisionar con un Renault modelo Twingo, que manejaba Yanina Ogas, quien circulaba por calle Chacabuco.

Inmediatamente, una ambulancia del Sempro trasladó a Núñez al Hospital San Luis, donde fue atendida en la guardia por lesiones leves. Mientras tanto, efectivos de Accidentología Vial le realizaron el test de alcoholemia a Ogas, que dio como resultado 0,03 de alcohol en sangre, mientras que al conductor del rodado donde circulaba la chica le dio 0,15. A ambos le labraron una multa.

En comunicación telefónica con El Diario la conductora del Renault aseguró que el novio de la joven era quien conducía la moto y que el choque se produjo debido a que quisieron alcanzar a otra moto que había pasado segundo antes a gran velocidad.

"Eran dos parejas de amigos que andaban en moto. Cuando pasó la primera me rozó, pero la segunda hizo una maniobra como para rodearme y no lo logró. La chica se llevó la peor parte. Cuando baje del coche no podía respirar. Fue muy dramático, me pedía que le pasara su medicación, por suerte encontré el puf en su cartera y se lo dí", contó. Ogas señaló que Núñez le contó que habían tomado un fernet y tres cervezas con sus amigos.