La competencia del Festival de Venecia todavía está muy lejos de la paridad de género

Con la difusión de la lista de los filmes de la competencia del 76ª Festival Internacional de Cine de Venecia, del 28 de agosto al 7 de septiembre, se llega a la conclusión de que solo dos fueron dirigidos por mujeres y que de esa forma está muy lejos de la paridad de género a la que también se sumaron otras muestras similares, según púbica hoy el portal de la revista The Hollywood Reporter.

De las 21 películas presentadas hoy que ocuparán la primera plana de la edición 2019 de la muestra, solo dos, es decir menos del 10 por ciento, fueron dirigidas por mujeres, una "La candidata perfecta", de la cineasta saudí Haifaa Al-Mansour, nominada al Bafta y "Sisters", la primera producción para salas de la aplaudida directora de la televisión australiana Shannon Murphy.

No obstante, la cifra representa el doble de la presencia femenina vista en las competencias de Venecia de las dos entregas anteriores con un solo filme con esa impronta cada uno, no obstante en 2018 el director artístico de la muestra, Alberto Barbera, cedió al firmar el protocolo de paridad de género 5050 para 2020, al que ya se habían sumado Cannes, Venecia, Annecy y luego lo haría Mar del Plata.

Con ese protocolo, las autoridades del festival se habían comprometido a publicar estadísticas sobre las presentaciones y ser más transparente sobre el género de sus seleccionadores, que no impone aceptar la imposición de cuota de género ya que Barberá fue claro al señalar que si eso ocurriese renunciaría argumentando que esos títulos deben elegirse por su calidad, no por el sexo del director.

A todo esto se suma la inclusión de "J'accuse", de Roman Polanski, presencia que desatará la ira del #MeToo, ya que el autor de "El cuchillo bajo el agua" y "El bebé de Rosemary" sigue siendo un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos en un caso de agresión sexual de décadas de antigüedad, implicado en el abuso de una niña menor de edad.

Venecia viene registrando un récord en cuanto a representación femenina en su lista de competidores, cuando en 2009, 2001 y 2012, tuvo cuatro títulos en su competencia dirigidos por mujeres.

En el último Cannes y en la Sección Oficial participaron cuatro directoras, a saber Mati Diop con "Atlantique", Jessica Hausner con "Little Joe", Justine Triet con "Siby" y Céline Sciamma con "Portrait of a Lady on Fire" frente a otros 16 cineastas hombres, es decir un 19 por ciento, mientras que Una cierta mirada la el porcentual fue de 39, es decir un promedio de 29.

Hasta ahora, la muestra que mejor acompañó esta idea de la paridad en sus competencias oficiales fue la de Sundance, con 46 por ciento, seguida por la de Berlín, con el 40 por ciento de su oferta dirigida por mujeres.

En las competencias del 33 º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en noviembre de 2018, la presencia de trabajos dirigidos por mujeres fue un promedio de 41 por ciento, a saber de un 25 en la Oficial Internacional, un 50 en la Argentina, de un 40 en la Latinoamericana y de un 50 en la Latinoamericana de Cortometrajes.

Télam