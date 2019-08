La incertidumbre también afecta a los autoahorristas

A la espera de novedades de la Justicia Provincial, los damnificados por los planes de ahorro de automóviles están sumidos en la incertidumbre. Con el valor de sus vehículos sujetos al dólar, la disparada de la divisa estadounidense en casi 11 pesos el lunes tras las elecciones primarias se volvió para ellos una amenaza de próxima resolución en una economía ya golpeada hace varios meses. En este contexto, desde el lunes algunos no pueden descargar boletas de pago, lo que se suma a intimaciones telefónicas y adelantamiento de vencimientos.

“Desde el lunes no nos están brindando las boletas para que puedan hacerse efectivos los pagos, demorados para que se actualicen los precios. Tampoco están dejando que la gente haga aportes semejantes”, aseguró Damián Cabañez, uno de los autoconvocados que se agrupó en la provincia, donde calculan que los afectados son cerca de 4 mil. “Tenemos información no oficial de un aumento entre el 25 y 30 por ciento y cuotas que superarán los 20 mil pesos”, remarcó. Para Cabañez, el temor pasa ahora por el secuestro de las unidades.

Las dificultades con las facturas vienen, por lo menos, de los tres últimos meses, aseguró Luciana —quien no dio su apellido— que accedió a un Gol Trend hace 2 años. “Cada vez llegan más cerca del vencimiento. Y antes podías entrar a la página de autoahorro para ver el estado de cuenta, facturas y saldos. Ahora, cuando ingreso, me pide que actualice los datos y al hacerlo te manda un link para verificar los mismos. Sale error cada vez que lo intento. He llamado hasta cinco veces para que me digan el saldo deudor y siempre me dicen que no tienen sistema”, describió. Luciana ya prefirió poner en venta el vehículo. “La cuota es insostenible y no sé si podré seguir pagando”, explicó.

“Es una maniobra más de las que nos han hecho”, apuntó Cabañez. Otro ejemplo es lo que le pasó a Lucas Gil, que vive en Villa Mercedes y paga cuotas de 12.500 pesos por un Peugeot. “Me llamaron el jueves de la semana pasada para cobrarme la boleta de agosto, pero la fecha de vencimiento es el 16”, detalló.

También comenzaron a adelantar fechas. “Mi vencimiento solía ser el 20. El mes pasado iba a pagar pero no podía bajar la boleta. Vuelvo a entrar al correo y me dicen que ocurrió un error, que era por la boleta atrasada, porque no había llegado a pagar el 19. Cuando me llega, la veo y vencía el 15. Ahora bajé la boleta temprano, la semana pasada, y el vencimiento era el 12”, enumeró. A otros, como Miguel Zárate, los intimaron por estudio jurídico con apenas un mes de mora. “Ya debiendo una boleta, te envían a un estudio jurídico. De ahí te cobran los impuestos del estudio”, aseguró.

La esperanza de los autoahorristas está en el Juzgado Laboral Nº 2, donde la jueza María Eugenia Bona tomó el pedido de amparo de los damnificados para rever el sistema de cuotas. La semana pasada, la magistrada solicitó información a las concesionarias. Por ahora, no hubo novedades.