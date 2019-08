El Concejo volvió a rechazar la opción de la lista completa

Los concejales recibieron hace algunas horas la noticia que el Ejecutivo municipal intentó vetar parcialmente una ordenanza clave para las próximas elecciones en las que se elegirá intendente. El Concejo Deliberante aprobó la semana pasada la enmienda que regula la utilización de la boleta única papel, un sistema novedoso que establecía la posibilidad de elegir intendente y concejales en un mismo cuerpo pero en categorías separadas. Pero, al parecer, esta opción no fue del agrado de Enrique Ponce que decidió continuar con la idea original y cuestionada, de poner como opción la lista completa.

Los vecinos, con la idea de Ponce, tendrían tres columnas: una para elegir solo intendente (todas las opciones por separado), una para elegir a ediles (los ocho postulantes agrupados pero en otro estamento) y otra en donde se elegiría lista completa; esta última opción es la cuestionada.

Javier Suárez Ortiz, del bloque Avanzar y Cambiemos, fue categórico: "Lamento realmente este veto. La verdad es que no lo comprendo, incluso el bloque del intendente apoyó la ordenanza".

"La gente va a tener la opción de votar a intendente y a concejales por separado. Cuando el vecino o vecina se encuentre con la boleta única papel va a tener toda la oferta electoral. En una categoría tendrá a los intendentes y en otra, en la misma boleta, a los concejales. Ahí va a poder hacer una cruz o una tilde para elegir. Lo que el intendente pretendía es que se votara lista completa, porque dice que va a ir como candidato a concejal y así le 'arrastra' los votos a —Enrique— Picco (el candidato a intendente por su lista)", conjeturó el concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) y autor del proyecto, Roberto González Espíndola.

Por todo ello, González Espíndola pidió el tratamiento sobre tablas para expresar el rechazo del veto. Para gran parte de los concejales, este veto parcial no fue aceptable y rechazó el pedido por mayoría calificada, es decir, por dos tercios de los ediles.

"El intendente vetaba dos artículos muy importantes de la ordenanza que reglamenta la boleta única papel, que son las condiciones y características de su contenido, donde justamente lo que se había debatido en el Concejo con los actores involucrados era no dejar la opción de lista completa porque eso provoca nulidades y puede tener una tendencia política y personal también", consideró González Espíndola.

Para el edil "ha quedado claro que el intendente con esto tiene una posición personal, buscando un beneficio para su espacio político, pretendiendo implementar la lista completa, algo que los actores involucrados de la ciudad, más los expertos y el resto de los concejales, recomendaron no hacer. Y, por suerte, se logró la mayoría calificada, que es lo que necesitaba el Concejo para rechazar el veto del intendente".

De esta manera, se descarta el intento por modificar el contenido de la reglamentación del sistema de votación que estrenará la ciudad el 10 de noviembre.

Cabe recordar que lo aprobado la semana pasada, cuyos plazos están próximos a vencer, regula a la elección y la conformación del Tribunal Electoral.

En el recinto, el rechazo de los bloques FUJ y Avanzar y Cambiemos fue unánime. El concejal Federico Cacace, del bloque oficialista San Luis Somos Todos, intentó que el veto sea analizado en comisión pero no lo logró, este se abstuvo mientras que sus dos compañeros de bancada, María José Domínguez y el hijo del intendente, Germán Ponce, votaron en contra.

La boleta de la discordia

Empecinado, el intendente Ponce emitió un decreto en febrero, en el que eligió el sistema de votación que se utilizaría para la elección de jefe comunal y concejales el 10 de noviembre. Pero este método, llamado boleta única papel, no estaba contemplado ni reglamentado en la Carta Orgánica Municipal, ni siquiera por ley provincial. Por ello, los ediles tuvieron que investigar sobre el sistema y armar un proyecto de ordenanza para reglamentarlo. En el medio se dio la disputa entre este sistema y el electrónico. Por un lado, el concejal del bloque unipersonal Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno, defendió el método electrónico y presentó un proyecto para reglamentarlo. Del otro lado, el edil González Espíndola hizo lo suyo con el método papel. Este último defendió que efectivamente era más barato y seguro que el voto electrónico que se utilizó por dos elecciones consecutivas, pero que tenía un costo muy superior.

La votación se demoró tres semanas y se aprobó la nueva modalidad que, por cierto, muy seguro de esto, el intendente ya había mandado a imprimir las boletas a la Casa de la Moneda y había lanzado los spots publicitarios con el instructivo para toda la ciudadanía. Esto irritó a los concejales que se sintieron "ninguneados" por el jefe comunal, pero que sin embargo le dieron el gusto.