Lautaro Pema: "Los artistas a veces somos muy soñadores y exageramos el amor"

—¿Cómo te empezaste a inclinar por el trap? ¿Había pelea de gallos y música urbana en Salta, tu provincia natal?

—Sí, batallaba a los 12 años y por esa época comencé a grabar mi primer tema. Mis amigos y familiares me dieron su apoyo, así que lo saqué. Había una que se llamaba la "Celeste Free", que era en San Carlos, otra que se llamaba la "Free Feliz", que era en la Placita del Niño Feliz y después se hacía la "Sangre War", que se hacía en frente del shopping.

—¿Cómo eran?

—Se juntaba muchísima gente y más cuando estaba el auge de las batallas. Pero no eran grabadas como las que fueron tan conocidas en Buenos Aires (Quinto Escalón). Se organizaban eventos donde se alquilaban gimnasios grandes. Ahí se reunían en el medio, usaban las tribunas y micrófono, pero era bien under.

—¿Tu primer instrumento fue una computadora?

—Mi primer instrumento fue la percusión, la batería. Después empecé con la guitarra, el bajo y el piano. Tocaba todos los géneros. Toda la música me encantaba: salsa, rock, merengue, cuarteto, cumbia, bachata o balada, todo. Lo que grababa lo mezclaba con la computadora o con samples. Lo bueno de esto es que se puede innovar y en la música no hay barreras, ni límites, ni nada.

—¿Empezaste subiendo covers de otros o temas propios?

—Sí, covers. Me acuerdo que a los 12 cuando estaba rapeando hice un cover de Duki de Hello Cotto, que recién había salido y encima tenía la voz parecida en ese momento. Ese fue mi primer cover. Ahora ya debo tener subidas unas 10 o 12 canciones mías. Se las mostraba a mis amigos y después a mi viejo, finalmente él me dijo de alquilar un estudio y grabarlas mucho mejor. A Duki tuve la oportunidad de telonearlo en el Centro de Convenciones de Salta.

—¿Qué te impactó de que tus canciones llegaran a la gente?

—Los temas son una descarga sentimental y en ese momento sentí que hacer esa canción era expresarme y decir todo lo que sentía en ese momento. Es lo que pienso hasta el día de hoy, y si mis temas pueden ayudar a abrir la mente de las personas, bienvenido sea.

—¿Cómo reaccionás cuando ves el efecto que causa en los chicos o en otra gente? Por ahí tu papá está más acostumbrado, pero para un chico es muy impactante eso.

—A veces es un problema, los artistas a veces somos muy soñadores y al amor lo exageramos y a veces las cosas son exageradas. Pero son cosas que se sienten en el momento, somos personas y todas las personas cambiamos de opinión y de mente, a medida que crecemos vamos madurando. La vida es un aprendizaje, así que digo lo que siento en el momento.

—¿Por qué decís que los temas que hacés son una descarga sentimental?

—Por ejemplo, en el momento en que hice "Mi pueblo se rebela" quería decir eso. Era expresarme y decir todo lo que sentía en ese momento.

—¿Qué influencia tuvieron tus padres en tu música?

—Mucha, mi papá es percusionista de Los Nocheros y mi mamá, pianista clásica. De joven recorrí todo el under rapero gracias a ellos.

—¿Tenés proyectos en el plazo breve?

—Estoy preparando una sesión acústica de mis temas para subir a las tiendas digitales. Además tengo muchos temas listos para sacar un disco antes de fin de año. Lo bueno es que hace poco armé una banda y en los shows estoy acompañado por un dj, que además maneja los sintetizadores, un guitarrista, un baterista y percusionista. Quiero tomar mi carrera en serio y creo que tengo los elementos para eso.