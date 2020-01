Alejandro Quiroga, un pibe con "potrero" en Defensores

Qué le van a hablar de sacrificio al "Negro" Alejandro Quiroga, si divide las horas del día trotando detrás de un camión recolector de residuos y entrenando con su querido Defensores de Potrero de los Funes, donde se prepara para disputar el primer Torneo Regional Federal Amateur de su carrera deportiva.

Cómo no va a ser especial para él este compromiso deportivo que tiene al alcance de su mano, si es uno de los sobrevivientes del equipo que comenzó el proceso con Gerardo Quiroga en la Primera B del fútbol puntano, y logró crecer en su nivel al mismo ritmo que subía el equipo. Subió peldaños hasta este presente que se conjuga perfecto en lo futbolístico.

"Para cualquier jugador es muy especial jugar un torneo como este; para mí, por tratarse del primero, quizá lo sea un poco más", dice Alejandro, mientras recupera el aliento tras una pasada de 300 metros a alto ritmo. "Cuando empezamos este proceso desde la segunda categoría, nunca fue nuestro plan pensar que podíamos llegar a representar a la provincia en un torneo de esta magnitud. Fuimos paso a paso. Lo primero que queríamos era el ascenso; cuando lo conseguimos, los objetivos cambiaron y todo se nos fue dando. Estamos trabajando con muchas ganas para llegar de la mejor manera y darle una alegría a la gente", repasa y se ilusiona Quiroga.

Ser futbolista profesional siempre fue su sueño, su anhelo. Arrancó las inferiores en Juventud a los 10 años, pasó por Pringles, El Lince y más tarde la CAI, bajo las órdenes de "Pela" Miranda.

En algún momento de su carrera sintió que no quería más fútbol; dejó durante algunos años y buscó un trabajo para llevar la comida a su casa, donde vive con su mujer y su pequeña hija: estuvo en la construcción y luego llegaría lo de la recolección de residuos.

En 2017 volvió renovado a Defensores de Potrero de los Funes, un club al que quiere con el alma. "Creo que tenemos un muy buen plantel y podríamos llegar a hacer cosas importantes. Llegaron muchos jugadores, casi todos con mucha experiencia, y eso nos hace fuertes", asegura el carrilero, que también puede ocupar otros puestos.

La calidad de los refuerzos eleva el nivel de dificultad para formar parte de los 11 titulares, pero Quiroga es su propio fan: "Yo me tengo mucha fe para ganarme un puesto, ojalá lo pueda conseguir y convencer a Gerardo (Quiroga, el entrenador). Hay que luchar duro para poder estar".

Quiroga sueña y no separa nunca su meta personal de sus augurios para el equipo: "A mí, más que pensar en que el torneo me sirva como vidriera, me gustaría poder triunfar con este club en este campeonato. Ojalá podamos concretarlo".

No sabe qué le deparará el debut, pero sí tiene claro que en la tribuna tendrá mucho apoyo: su esposa y su hija, pero también sus padres y dos hermanos, que viven en Las Chacras, lugar de donde Alejandro es nacido y criado. "No importa dónde juegue, siempre me siguen y me acompañan. Son una masa", sintetiza.

Alejandro tiene otra pasión, que despunta cada vez que tiene oportunidad. "Siempre me gustaron los caballos de carreras; si no jugara al fútbol, seguro hubiera sido cuidador. Cuando puedo y tengo tiempo, me escapo de Potrero a Estancia Grande a visitar a un amigo que tiene algunos a su cargo y paso muchas horas con ellos".

Con la mente clara y las piernas listas para el pique corto, Alejandro espera ansioso el primer partido.