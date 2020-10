Familias y escuelas: gestionar alianzas y tensiones en pandemia

Por Paulina Calderón

Licenciada en Filosofía

El Observatorio Argentinos por la Educación realizó en los meses de junio y julio un estudio sobre la situación de familias y alumnos durante el aislamiento (*1). Consistió en una encuesta a 262 familias de todo el país, de distintas instituciones educativas seleccionadas a partir de una muestra aleatoria, la cual tenía en común: nivel primario, ámbito urbano, educación común y gestión estatal.

Como sabemos, los hábitos cambiaron porque las actividades escolares cambiaron, sin “la escuela” como espacio y tiempo diferenciado del ámbito familiar, se produjo una nueva realidad escolar; este estudio indaga sobre el grado de conformidad que hay con esta situación y si las familias perciben que las y los estudiantes están perdiendo aprendizajes.

Siete de cada 10 familias están conformes con el trabajo que realizan las y los docentes de nivel primario; sin embargo, también 6 de cada 10 familias consideran que su hija/o está perdiendo aprendizajes importantes (*2). ¿Es una contradicción? Sí y no.

Las familias valoran positivamente el trabajo de las y los docentes que han realizado diversas propuestas para mantener un contacto, para acercar “la escuela”, para mantenerla abierta. Sin embargo, no se ha podido, incluso teniendo recursos (internet y computadoras o dispositivos), transmitir los saberes que los diseños curriculares exigen ni los que los núcleos de aprendizaje prioritarios establecen.

No obstante, no es solo responsabilidad de las y los docentes, también las herramientas tecnológicas disponibles no han estado suficientemente desarrolladas y solo para quienes han tenido el acceso; la tecnología demostró sus debilidades para alcanzar a quienes no acceden a dispositivos y conectividad.

En este informe también se evidenció la delegación de la educación en “la escuela” por parte de las familias y de parte de las personas adultas de la sociedad: “Las familias manifiestan gran demanda de tareas por parte de la escuela y falta de tiempo para acompañar a sus hijos debido a sus exigencias laborales”, afirma el informe. Asimismo, sugieren cambios en la pedagogía y, en particular, mayor interacción entre docentes y alumnos, devoluciones de las tareas y videollamadas por plataformas. También manifestaron la necesidad de soluciones para los “desconectados”. El propio nivel educativo de las familias, así como su capital cultural, simbólico y económico se ponen en evidencia y profundizan las desigualdades.

Realmente es necesario volver a definir los roles de los diversos actores, las personas adultas de la sociedad debieran poder garantizar un apoyo socioemocional a las y los estudiantes, las familias debieran poder conciliar su trabajo con las tareas de cuidado, esto requiere políticas públicas activas; priorizar la educación es considerar a las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de tutela.

Durante este tiempo quedó demostrado que las familias se convirtieron obligatoriamente en aliadas estratégicas de la escuela, pero esa “alianza” es crítica en cuanto está atravesada por condicionantes sociales y económicos, entre otros, que agravan brechas preexistentes. Más allá de los aprendizajes que no se construyan, el riesgo de desvinculación se incrementará y las consecuencias individuales y sociales serán profundas, si no se propicia una mayor implicación social en la educación porque es un problema ciudadano, un problema político, en ella se juegan los futuros de nuestras sociedades.

La educación no es “una caja negra”, hay que abrirla, es un problema de todas/os, y esa apertura la enriquece. Una iniciativa que busca materializar esta apertura es el Encuentro Nacional de Familias por la Educación. Del 26 al 30 de octubre vamos a organizar un encuentro virtual entre familias, madres, padres y la comunidad educativa argentina. El encuentro, organizado por Argentinos por la Educación busca desarrollar una red de madres y padres a lo largo y ancho del país, identificar con ellos los principales problemas en el terreno y proponer soluciones. La educación no puede ser rehén de corporaciones privadas (empresas tecnológicas, editoriales, etc.) y solo funcionará cuando todas/os nos involucremos en su funcionamiento. La responsabilidad individual para vencer a la pandemia es fundamental, pero la salida es colectiva.