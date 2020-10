Allanan una casa por sospecha de trata y explotación sexual

Por orden del juez federal Juan Esteban Maqueda, la Policía Federal de San Luis allanó este viernes una casa del barrio Viviendas Productivas, en la zona norte de San Luis, como parte de la investigación para establecer la posible comisión de dos delitos, trata y/o explotación sexual de personas y suministro de estupefacientes, según confirmó el fiscal federal Cristian Rachid. “Sabremos en concreto (si están ante víctimas de esos delitos) cuando se les tome declaración a las posibles víctimas, y eso va a llevar un tiempo — aclaró ayer a El Diario el fiscal—. Primero se hace la contención psicológica. Ahora trabaja el Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD). Una vez que se terminen todas esas medidas de prueba que faltan, veremos si estamos en condiciones de definir si hay algún delito para imputar”.

Por la noche, una fuente del juzgado le confirmó a este medio que no hubo detención, aunque aclaró que quizás a posteriori se podría ordenar. E indicó que la declaración de las posibles víctimas será el próximo lunes. Son dos mujeres, una de ellas es adulta.

Rachid informó que el allanamiento parte de una larga pesquisa que lleva adelante la fiscalía que tiene a cargo. “Surgió por una denuncia anónima y ha llevado más de dos años. En el medio hubo otra causa por narcomenudeo contra una de las personas domiciliadas en la casa que se allanó, quien fue elevada a juicio. Se siguió con esta investigación por posible trata, y ahora se hizo el allanamiento a los fines de poder identificar a las posibles víctimas, y, en ese caso, hacer el rescate de ellas”, explicó.

Aclaró que se habla en potencial porque de sus declaraciones surgirán las referencias para saber si efectivamente son víctimas. El fiscal explicó que lo que se hace es sacar “a estas personas del domicilio para ponerlas a resguardo y distancia del presunto explotador”.

En este caso, “hay vínculos familiares y afectivos entre posibles víctima y victimario”, e inclusive ha habido “problemas de índole familiar, en los que ha tomado intervención la Justicia provincial”, dijo. Esto puede dar lugar a otros delitos que no son competencia del fuero federal, como abuso sexual y violencia de género. “Nosotros nos abocamos a ver si en todo este contexto, en el cual también tenemos en cuenta lo que ha hecho y está haciendo la Justicia provincial, hay delito de explotación sexual. Si no lo hay, no se imputará nada y seguirá su curso la tarea de la Justicia provincial”, dijo.