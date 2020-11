Roxette lanzó un tema en español y en el video homenajean a sus fans latinoamericanos

A poco menos de un año del fallecimiento de su cantante Marie Fredriksson, el grupo sueco Roxette lanzó "Tú no me comprendes", una versión en español del clásico "You Don´t Understand Me", que había quedado fuera del disco "Baladas en Español", de 1996.

La canción, que forma parte del proyecto "Bag Of Trix Vol. 1 (Music From The Roxette Vaults)", una caja de tres CD´s con material incunable del dúo, fue acompañada de un videoclip en el que se ven imágenes de los fans de Argentina, Brasil y Uruguay, durante los shows que el grupo ofreció en estos países en distintas visitas, como en 1992 y 2011.

“Esta versión de `You Don´t Understand Me fue grabada en 1996 para el álbum `Baladas en Español´ pero quedó fuera de la selección. Pensé en ella para este nuevo proyecto y la encontré perdida en algún lugar. Hicimos una nueva mezcla y creo que suena genial. No tengo idea sobre el significado de la letra pero la voz de Marie suena inmaculada", explicó el guitarrista Per Gessle, a través de un comunicado de prensa.

Roxette fue uno de los grupos más populares a finales de la década de los `80, con canciones como "The Look" y las baladas "It Must Have Been Love" y "Spending My Time", entre otras.

El final definitivo del dúo se produjo 9 de diciembre del año pasado, con la muerte de su cantante, luego de una larga lucha contra el cáncer.

