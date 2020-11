Darío Benedetto convirtió un gol y se lo dedicó a Maradona

El delantero argentino Darío Benedetto -ex Boca Juniors- anotó hoy la tercera conquista de Oylmpique de Marsella, que derrotó a Nantes por 3 a 1, de local, en uno de los partidos que continuaron la duodécima fecha de la liga francesa de fútbol de primera división, y pudo dedicárselo al máximo ídolo de la historia del deporte argentino, Diego Armando Maradona.

Benedetto, quien fue titular, hizo su gol (el primero en el actual torneo, no convertía desde el 28 de febrero) de penal, a los 15m del segundo tiempo y luego fue reemplazado por el atacante francés Valère Germain a los 32m de la misma etapa.

Thauvin y Payet marcaron los otros dos tantos del equipo de André Villas-Boas, quien hace unos días sugirió que se dejara de utilizar el dorsal número 10, mientras que Blas firmó el descuento del Nantes.

Con esta victoria, la sexta en 10 partidos, Oylmpique de Marsella, último subcampeón, que tiene dos encuentros pendientes y contó con el argentino Leonardo Belardi entre los suplentes, quedó en la tercera posición con 21 unidades, 3 menos que el campeón y líder París Saint Germain, en el que militan Ángel Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes, que recibirá más tarde a Burdeos (15), y Nantes suma 13 puntos.

Hoy juegan también el puntero del torneo, PSG, ante Bordeaux.

La duodécima fecha comenzó el viernes con el partido que Estrasburgo igualó con Rennes por 1 a 1, de local, y concluirá el domingo con los siguientes encuentros: Lyon vs. Reims; Lens (Facundo Medina) vs. Angers; Lorient vs. Montpellier; Metz vs. Brest; Mónaco vs. Nimes; Niza (Walter Benítez) vs. Dijón y Saint Etienne vs. Lille.

A tres días de su deceso, el mundo del fútbol despide al Diez en todas las canchas del planeta.

Agencias / AFA