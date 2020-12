Los números del aborto

Al cierre de esta edición todavía la Cámara de Diputados no había dado el dictamen sobre la aprobación o no de la ley por una interrupción del embarazo segura y gratuita. Aún así, faltará todavía que sea tratada en Senadores. Lo cierto es que los abortos en el país ocurren y, al contrario de lo que se piensa, el costo para el sistema de salud público es mucho mayor cuando deben atender casos que derivan de abortos inseguros. Además, en los países que ya tienen legalizada la práctica, la cantidad de interrupciones legales del embarazo fue disminuyendo. Los datos se desprenden de un informe que presentó la Red de Aborto Seguro Argentina, cuyos números evidencian una realidad que muchos prefieren no mirar.

En Argentina el aborto es legal frente a tres causas: cuando hay peligro para la vida de la persona gestante, cuando hay peligro para la salud de la persona gestante y cuando el embarazo es producto de una violación. Dentro de esta normativa las diferentes jurisdicciones adhieren a los protocolos para implementarlo o tienen protocolos propios. Según el informe, en Buenos Aires durante el 2019 se realizaron 8.399 interrupciones de embarazo; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en el primer semestre de este año, se hicieron más de cinco mil.

En CABA un 55% de las mujeres tenían entre 20 y 29 años y un 14% eran menores de 20. Un 87% cursaba el primer trimestre de embarazo y en un 92% de los casos el aborto se pudo realizar con medicamentos. En ese mismo informe están los datos de las Socorristas en Red, quienes en 2019 asistieron a 12.500 mujeres que abortaron: un 57% corresponde a edades comprendidas entre los 20 y 29 años; un 57% de las mujeres ya tenían hijos; un 78% nunca se había practicado un aborto.

Según el Ministerio de Salud, entre 2016 y 2018, 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto. Estas muertes representan el 15% del total de las muertes maternas. Otro de los datos que arrojan es que en esos mismos años en la Argentina, mientras el Congreso debatía una ley de aborto legal, 7.262 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un parto. Ocho de cada 10 de estos embarazos fueron no intencionales.

El informe llega a la conclusión de que en los países que restringen el aborto, el porcentaje de embarazos no intencionales que terminan en aborto ha aumentado un 36% entre 1990 y 1994, a un 50% en 2015 a 2019. Por otro lado, en países donde está garantizado legalmente el derecho al aborto, como México, Canadá y Estados Unidos, las cifras demostraron una clara tendencia a bajar.