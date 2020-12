Zoonosis: dos perros agresivos fueron retirados de sus hogares

Dos perros de raza pitbull fueron apartados de sus dueños por atacar a personas y otras mascotas en plena vía pública de la capital puntana. Además, los propietarios no contaban con los registros necesarios para tener los animales, que son potencialmente peligrosos, en sus domicilios.

El primer caso se dio cuando uno de los perros atacó a un recolector del servicio de residuos de la Comuna en el barrio Francisco Cáceres.

Mariana Gutiérrez, titular de Zoonosis, indicó que el pitbull “le ocasionó lesiones en la pierna”, al empleado municipal y señaló que el animal fue retirado por la dirección al constar que no tenía la vacuna antirrábica y ante la negativa de los dueños a colocársela.

La requisa del animal se logró a través de un oficio que libró el juez de Faltas Municipal, quien autorizó que el can fuera retirado de su domicilio.

El segundo caso se dio ante la denuncia de vecinos del barrio Mirador del Cerro III, que advertían que un perro -también de raza pitbull- andaba suelto en la calle y que en varias ocasiones había atacado a otros animales de la zona.

“La mascota no tenía las vacunas antirrábicas obligatorias y los dueños no presentaban las medidas de seguridad necesarias para tener esta raza de perro en el hogar”, relató Gutiérrez.

Al igual que en el anterior caso, el animal fue retirado por personal de Zoonosis junto a la División de Canes de la Policía de la Provincia. “Tuvimos la negativa de los propietarios para dar respuesta a lo solicitado, por ende, el juez liberó el oficio para que retiremos el canino y así evitar un posible ataque a otros animales o una persona el día de mañana”, señaló la funcionaria.

Los animales fueron trasladados a la canera municipal, lugar donde esperan a que sus dueños cumplan con las normativas para poder retirarlos. Los mismos "deberán abonar la multa y cumplir con el calendario de vacunas”, dijo la titular de Zoonosis e indicó que en el caso del perro del barrio Mirador del Cerro III, se evaluarán las condiciones en las que vive el animal, ya que este no cuenta con las garantías de que el canino no vuelva a salir a la vía pública. “Corren el riesgo de no volver a estar con sus dueños si no cumplen las medidas necesarias, los medios económicos para tenerlo y por alguna reincidencia de los hechos”, explicó Gutiérrez.

NTV