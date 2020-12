Yolanda Bertazzo participó del debate en el Senado por el proyecto de aborto legal

Yolanda Bertazzo, médica tocoginecológica, es desde hace más de 17 años la referente en San Luis del Programa de Salud Sexual Reproductiva, y es parte de la campaña nacional #SalvemosMilesDeVidas donde médicas y médicos de todo el país concientizan contra la clandestinidad de aborto. “Somos los y las que estamos todos los días al lado de las mujeres y personas con capacidad de gestar realizando consejerías, escuchando, acompañando y dando respuestas a todas las preguntas y prácticas solicitadas. Les aseguro que sabemos de lo que estamos hablando, lo conocemos a la perfección, somos nosotras y nosotros, las y los trabajadores de la salud que vemos sufrir y morir a las mujeres como consecuencia de haberse practicado un aborto en la clandestinidad, pasamos por la difícil tarea de anunciar al salir de una sala de internación o de un quirófano que una mujer a muerto y saber que un hogar ha quedado vacío, niños huérfanos y una familia devastada”, expresó este miércoles a la tarde, cuando participó del Plenario de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación, previo al debate del próximo 29 de diciembre.

“He desempeñado mi tarea en distintos lugares, en Córdoba, Santa Cruz y desde hace muchos años en San Luis y les puedo asegurar que la salud pública es muy distinta a medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos. Las oportunidades son desiguales para las mujeres y mucho más en el interior del país, en la ruralidad y en las comunidades originarias donde el acceso se ve diferenciado por la falta de recursos humanos y tecnológicos”, expresó en su alocución.

“Conozco los obstáculos, las negativas y los rechazos, como se imponen los embarazos evitando que las mujeres tomen decisiones libres, he visto cómo se aplica la tortura convirtiendo a una niña en madre. También he visto y he oído la violencia y la criminalización que ejercen algunos y algunas trabajadores de la salud, y también los castigos que la sociedad en general aplica a las mujeres que no desean ser madres”, agregó.

Respecto a la situación de San Luis, la médica respondió a una pregunta de un senador. Informó que en la provincia se está cumpliendo con los protocolos de ILE y aseguró que desde su implementación se han reducido en un 50% las internaciones por esta causa. “Acceder a un aborto y hacerlo farmacológicamente es muy sencillo, no se necesita de absolutamente nada, se la acompaña a la mujer, se le da un teléfono, estamos en contacto permanente y esto lo resolvemos”. Además informó que desde que se cuenta con el tratamiento farmacológico, en San Luis casi el 86% de las interrupciones son farmacológicas con muy poca necesidad de la internación hospitalaria.

En el cierre solicitó a las y los senadores el voto positivo para el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Desde el paradigma sobre los derechos en el que trabajamos todos los equipos defendemos la práctica, con el consentimiento y la decisión de la persona. Articulamos para contener, cuidar y respetar a las personas con capacidad de gestar, no solo cuando deciden abortar sino también cuando deciden continuar con el embarazo o deciden algún método anticonceptivo”.

“La autonomía sobre el cuerpo implica empoderarse, conquistar, definir la potestad en tanto personal y privada, por eso se debe incluir el acceso al aborto de forma segura y gratuita sin obstaculizar ni criminalizar. Debemos construir una sociedad más justa, más equitativa, erradicar la violencia en todas sus formas y pensar en las personas y en sus derechos”.

Bertazzo hizo énfasis en que la interrupción del embarazo es una práctica ancestral que ha existido, existe y existirá por más sanción social, moral o legal que se le imponga. “Nadie debe obligar a maternar como tampoco a abortar. Solo pedimos tener el derecho de decidir y a decidirlo dentro de la legalidad, porque decidir es salud mental” y le expresó a los legisladores: “Recuerden que desde el 2018 a la actualidad podríamos haber salvado vidas”.