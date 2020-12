Mario "Poroto" Rivarola, el camino de una voz eterna

El currículum de Mario “Poroto” Rivarola es tan extenso como las vigas de su memoria que, a sus 85 años, habitan en su cabeza con total lucidez. El guitarrero es el único miembro fundador de Las Voces del Chorrillero que queda sobre la tierra y es una estampa viva del auténtico folclore cuyano.

En su hogar, en la calle Marcelino Poblet, residen canciones, fotografías, galardones, un guitarrón guardado como herencia para sus nietos y recuerdos que “Poroto” reconoce como los logros de su vida. Hace pocos días se sumó la Declaración de Interés Legislativo de la Cámara de Diputados.

La emoción palpó los ojos del guitarrero, quien al ver el decreto entre sus manos recordó sus inicios con la guitarra, cuando miraba a su padre y a su abuelo mover los dedos entre las cuerdas en su Quines natal. Pero el llanto brotó cuando recordó a su entrañable amigo Jorge “Cholo” Torres, quien lo acompañó en los primeros pasos tonaderos con el dúo Rivarola-Torres y en los inicios de “Las Voces…”, cuando se juntaron con Omar Moyano y Víctor “Chiquito” Velázquez.

“Estuvimos en diferentes presentaciones, compartimos con grandes folcloristas no solo de la provincia, también de todo Cuyo, el país y Latinoamérica. Este reconocimiento apela a mi memoria, me lleva a los tiempos dorados y solo resta recordar lo vivido con una gran sonrisa”, expresó Rivarola sentado en su silla de ruedas frente a la mesa del comedor inundada de álbumes fotográficos.

Entre las imágenes se encontraban los abrazos con Jorge Cafrune, quien se cruzó con “Las Voces…” en una radio de Buenos Aires; los recuerdos con los locales Pedro Palacios y Ricardo “Cascarudo” Arancibia, quienes entre abrazos y guitarras esbozan una sonrisa junto a Rivarola en las fotos.

“Fueron épocas doradas. La música nos llevó por diferentes lugares y logramos representar a San Luis en su máxima expresión”, contó el músico, quien recordó tres momentos que aún siguen firmes en su cabeza: la presentación en el Festival de Cosquín en 1965, cuando el conjunto ganó el premio “Camím Cosquín” que desencadenó en la grabación de uno de sus primeros discos. “Estábamos eufóricos, pasamos cuatro días en el estudio y no podíamos creer que el sello Odeón nos había seleccionado para representarlo”, recordó Rivarola al nombrar uno de los principales sellos folclóricos de aquel tiempo.

La tercera añoranza fue su presentación en Arequipa, Perú. “En el momento en que sonaron las guitarras, tan lejos de nuestra tierra, se nos cayeron las medias de los nervios y la emoción”, expresó entre risas.

Ahora su casa, que alguna vez fue punto de encuentro de guitarreros, asadores y bebedores de vino, es su posada de paz y tranquilidad. Actualmente vive solo y sus dos hijas, Aurora y María Teresa, lo visitan, como también sus cuatro nietos: Emilio, Pablo, Fabricio y Javier. Además, algunos amigos entrañables llegan a su hogar para compartir recuerdos.

“Estoy muy feliz con mi presente. Aunque no pueda tocar más la guitarra, por mis manos cansadas, escucho mucha radio y entre tonadas oigo algún saludo para mí que me devuelve la tranquilidad de que no me han olvidado”, concluyó Rivarola antes de recitar un cogollo de despedida.