Se entregaron los premios Razzie a lo peor del cine

La película "Cats", su director Tom Hooper, John Travolta y Hillary Duff fueron consagrados como lo peor de la temporada en cine, en una nueva edición de los premios Razzie, una especie de contracara de los prestigiosos premios Oscar de la Academia de Hollywood.

Así se informó en una ceremonia realizada a través de un video difundido en redes, ante la suspensión de la habitual ceremonia por la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo.

La mayor cantidad de menciones se la llevó la versión en pantalla grande del famoso musical "Cats", que se llevó la dudosa estatuilla en los rubros Peor Película, Peor Director en el caso de Tom Hooper, Peor Guión, y Peores Actores de Reparto para Rebel Wilson y James Corden.

Los Razzie también se caracterizan por sus poco habituales ternas, tal como en esta ocasión en donde, en un rubro que también consagró a "Cats", premió a la Peor Pareja en Pantalla.

John Travolta fue considerado el Peor Actor por "The Fanatic" y "Trading Paint", y en el rubro femenino, la elegida fue Hillary Duff por "The hounting of Sharon Tate".

La nueva versión de la saga "Rambo", de Silvester Stallone, se quedó con la estatuilla en el rubro Remake y Peor Temerario Desprecio para la Vida Humana y Propiedad Pública, otra particular terna.

Sin embargo, los Razzie también incorporaron en esta ocasión un reconocimiento que redime a alguna figura que en otra edición se alzó con un premio pero, en esta temporada, tuvo una buena labor en algún filme.

Esa estatuilla recayó en manos del famoso comediante Eddie Murphy por su trabajo en "Dolemitte is my Name".

Habitualmente, los premios Razzie se realizan en la previa de los Oscar en una irónica ceremonia en donde, en muchos casos, los elegidos aceptan participar en una muestra de buen humor.

La entrega de este año fue autotitulada "La Edición del Confinamiento" por la metodología en que debió llevarse a cabo debido a las medidas de aislamiento para evitar el avance de la pandemia.



Una se tenía que dar: Travolta ganó como Peor Actor por "The Fanatic" y estuvo nominado también por "Trading Paint".