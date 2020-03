Idris Elba anuncia que tiene coronavirus: "Sin pánico"

El actor de "Luther" y "The Wire" lo anunció en sus redes sociales.

El actor Idris Elba dio positivo en la prueba del coronavirus, según publicó en sus redes sociales el protagonista de "Luther" y "The Wire".

"Di positivo tras hacerme la prueba del Covid-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus", posteó.

"Gente -convocó-, quédense en casa y sean prácticos. Os mantendré informados sobre cómo estoy. Sin pánico", escribió el actor en en sus redes sociales en una publicación que acompañó de un vídeo junto a su esposa en el que explica que se encuentra en cuarentena desde el viernes.

Elba hace un llamamiento a estar "alerta" para no propagar un virus que se puede transmitir sin mostrar síntomas. "Ahora es el momento de estar vigilantes, lavarse las manos y mantener las distancias", aconseja el actor, según la agencia de noticias alemana Dpa.

Elba se sometió a una prueba del nuevo coronavirus luego de enterarse que estuvo en contacto con gente que lo había contraído.

Según dijo, desde ese momento se guardó en cuarentena.

Así, se convierte en otro actor de Hollywood en dar positivo del Covid-19, luego de que, la semana pasada, Tom Hanks hiciera lo propio.

Télam