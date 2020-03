Villa Mercedes: intensifican las fumigaciones para luchar contra el dengue

Cuando todas las miradas estaban puestas en frenar al coronavirus, el dengue ganó terreno y ya detectaron los dos primeros casos autóctonos de la provincia. A pesar de que los infectados no son de Villa Mercedes, el Municipio aceleró su cronograma de fumigaciones para llegar a más barrios y combatir la proliferación de mosquitos que puedan convertirse en vectores.

Después de dos días de lluvia permanente, el viernes los equipos volvieron a la vía pública para pulverizar los insecticidas. Salieron a las 8 y recorrieron el sector comprendido entre las calles 25 de Mayo, Güemes, Colón y Santiago del Estero.

Pero como pudieron completar la zona más rápido de lo que tenían previsto, sumaron más barrios. Por la tarde del viernes, cubrieron el Obras Sanitarias, el Hipólito Yrigoyen, el 70 Viviendas, el kilómetro 4 y el 2.

La jefa del Programa de Saneamiento Ambiental de la Comuna, Betina Rho, anticipó que continuarán con un cronograma reforzado durante todos los días, incluso los domingos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Este sábado, por ejemplo, tenían previsto visitar siete barrios: La Ribera, Jardín del Sur, Feliciano Sarmiento, Sol Naciente, El Criollo, las 1000 Viviendas, y un sector frente a las Quintas de Betbeder.

"Salimos bien temprano y al atardecer, porque son los horarios de mayor actividad del mosquito adulto, que es al que se busca eliminar con estos operativos", dijo.

La funcionaria aclaró que el producto que lanzan sirve para matar a los insectos que están en circulación, pero que el mayor impacto se logra cuando los vecinos limpian sus propios patios. "En sus primeras fases en la etapa de reproducción, el mosquito necesita agua, y el Aedes en particular prefiere vivir en nuestros domicilios. Cualquier objeto que acumule líquido les sirve de criadero. Mientras no los eliminemos, la fumigación no cumple su función porque no cortamos el ciclo", detalló.

Por eso, dijo que la cuarentena por el coronavirus también puede ser un momento propicio para tomar medidas de prevención en los hogares. "Es la mejor oportunidad para recorrer el patio, cortar el pasto, desmalezar, ver en qué condiciones tenemos los desagües, descartar los tachos que no usemos y colocar boca abajo los que necesitemos, como los bebederos de las mascotas", enumeró.

Rho agregó que desde hace un mes tomaron la determinación de informar cada zona que visitan, para que los vecinos estén al tanto de las fumigaciones y no duden de su realización. Además, sumaron balizas y propaladoras a las camionetas, para avisar de su paso y comunicar las recomendaciones para evitar que el dengue se propague más.