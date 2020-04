Abusos en un colegio: ampliarían la imputación a un profesor detenido

El panorama del exdocente de música del colegio San Buenaventura, que cumple prisión preventiva por abuso sexual simple y corrupción de menores, podría complicarse aún más. Según la representante legal de dos de las familias de los niños implicados, la Justicia podría ampliar los delitos en contra de Juan Manuel Chaves.

Aunque en la Fiscalía señalaron que todavía no han recibido una confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional Nº 1, la abogada Micaela Eguinoa aseguró que hace una semana habrían aceptado las nuevas imputaciones contra Chaves.

En ese sentido, la defensora explicó que en el 2018 el juez Alfredo Cuello procesó al hombre por abuso sexual simple a cuatro niños, y por corrupción de menores a otro de los pequeños. "Lo que nosotros pedimos ese año fue que sumaran a dos damnificados más por la segunda contravención, ya que ellos habían sido ultrajados psicológicamente y no solo de manera física. Y con esta disposición que se resolvió ahora, se van a tener en cuenta”, le dijo a El Diario de la República.

Eguinoa destacó que esto podría agravar la sentencia del exprofesor durante el juicio oral. "Estamos aspirando a una pena máxima", aseveró.

De todas formas, manifestó que la Cámara dio lugar a su pedido un año y medio después. "Yo represento a la familia de una nena y un nene. El niño se estaba recuperando de un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista. Fue terrible para ambos. Los psicólogos advirtieron conductas adultizadas y verbalizaciones de índoles sexuales. Esto lo acotamos a los expedientes y por eso hablamos de corrupción”, señaló.

Además, agregó que la presentación no solo fue contra Chaves, sino también contra un catequista del colegio. "Hicimos varios recursos de apelación y no nos hicieron lugar. Fuimos a una casación, a una tercera instancia y por fin obtuvimos respuestas", detalló.

Por eso, la abogada reveló que hubo novedades en cuanto a la implicancia del maestro de catequesis. "Cuando le secuestraron las computadoras, celulares y videos a este hombre, su defensa planteó que no se habían custodiado bien las pruebas. En un intento de dilatar el proceso, presentaron una anulación. Pero no fue hasta hace unos días que resolvieron no darle lugar a esa solicitud. La Cámara apeló que los elementos han sido debidamente custodiados, por lo tanto, ahora los van a analizar y volverán a hacer las pericias", agregó.

Eguinoa recordó que entre las pertenencias que le incautaron al segundo profesor, encontraron diversos objetos que permitieron abrirle una causa paralela por grooming, que aún continúa parada. “Afortunadamente, ahora podemos retomar ese tema. En el 2018, cuando secuestró el material digital de la casa del catequista, no se pudo analizar todo en la provincia. Pero en lo que se pudo chequear, encontramos conversaciones que mantuvo con alumnos más grandes. Eso fue clave para poder iniciar la otra causa", amplió.

La representante legal comentó que esperan que el juicio oral se concrete este 2020. "Nuestra meta es llegar a una sentencia firme antes de que finalice el año o a principios del próximo", recalcó.