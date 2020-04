Acusa a su ex y a una mujer de difundir imágenes íntimas suyas

Gabriela Fernández Aberastain había logrado dejar atrás días de maltratos y acoso constante. La vida a la que su ex, D.O., la sometió durante gran parte de la relación e inclusive cuando esta terminó, luego de tres años juntos, según contó. En diciembre, Gabriela, profesora de fitness, se coronó campeona argentina en la categoría Wellness Senior de Fitness. Ese premio simbolizó, de alguna manera, su fortalecimiento físico y espiritual. Pero refirió que en febrero, el hombre regresó a su vida y que no lo hizo solo, sino con su propia ex, T.Y. Desde entonces, ella recibe amenazas de esta mujer, porque cree que todavía tiene una relación con D.O., explicó Gabriela. Horas después de denunciarla, alguien difundió un video íntimo y fotos de la deportista desnuda. Gabriela presume que T.Y. lo hizo con la complicidad o bajo la manipulación de su ex.

Según denunció la víctima, este contenido privado fue pasado a familiares, amigos, personas conocidas y desconocidas, y hasta se lo envió a su hijo más grande, de tan solo 9 años, por Facebook.

El lunes, a la tarde, por orden del juez Correccional 2, Juan Manuel Montiveros Chada, allanaron los domicilios de D.O. y T.Y. El primero está en el centro de San Luis, y el segundo, en Juana Koslay. En lo de él, los policías secuestraron un celular y una tablet y, en lo de ella, computadoras de escritorio y notebooks.

Gabriela denunció a T.Y. el lunes 13 por acoso y amenazas. Relató que la mujer había empezado a hostigarla en febrero. Se contactaba con ella a través de diferentes cuentas truchas de Facebook e Instagram. "Me escribía. Me preguntaba 'decime si estás con él' y yo le explicaba que no. Incluso le mandé unas fotos mías golpeada y le ponía 'mire lo que he pasado con ese hombre. Tiene un montón de denuncias. Si le muestra algo conmigo, es viejo'. Pero no, me insultaba", contó. Dijo que hasta llegó a intimidarla diciéndole que se cuidara, porque ella y sus hijos, de 4 y 9 años, iban a tener un accidente si salían a la calle.

Pero el día que sintió que la mujer hablaba en serio fue el lunes de la semana pasada, cuando fue a su casa y le golpeó la puerta. "Bajé y alcancé a verla de espaldas, por la puerta de vidrio... Ahí pensé 'esta mujer me va a matar'", narró Gabriela. De inmediato la denunció.

Ese mismo día, el juez le impuso una restricción de acercamiento a D.O. y a su ex. Y a las pocas horas, durante la madrugada del martes 14, se viralizó un video íntimo que la deportista le había enviado a su ex cuando aún eran novios.

Cuando eso sucedió, su vida sufrió un cimbronazo. Algunos padres de compañeros de sus hijos han manifestado que no quieren que ellos sigan yendo a la escuela, con el argumento de que podrían "ser una mala influencia, por el video de su madre", comentó. "Yo era la imagen de una marca de proteína, y ahora me suspendieron el contrato", lamentó. En algún momento, hasta pensó en mudarse de la provincia.

Desde que todo trascendió, varias mujeres se comunicaron con Gabriela y le contaron que ellas pasaron por lo mismo con T.Y. "Se ve que su único objetivo en la vida es tener un hombre, y cuando la dejan, se las agarra con las ex parejas de ellos", consideró.

Pero la deportista está segura de que T.Y. no habría llegado a este nivel de hostigamiento con ella si no fuera por D.O.

Narró que la relación que tuvo con el hombre fue tortuosa. La violencia empezó cuando transitaban el segundo año juntos. "Un día hasta me quebró los brazos y terminé en el hospital", recordó. Ella lo denunció al menos siete veces. Y en octubre de 2018 se separaron.

Pero aseguró que D.O. siguió molestándola. "Vivía asustada. Me mudé de casa, pero iba al edificio donde vivía y causaba daño. Después viajó al exterior y ahí hubo un tiempo que no me molestó", narró. Cuando regresó, continuó el acoso para que volvieran a estar juntos.

"El único tiempo de paz que tuve fue en noviembre, cuando él tuvo un ACV y un infarto. Estuvo internado hasta diciembre", relató. En ese tiempo, T.Y. se acercó a él.

"En enero o febrero, cuando él se recuperó y empezó a caminar, a manejar, terminó la relación con ella y comenzó de nuevo a molestarme", indicó. "Primero me decía 'por favor, dame una oportunidad, mirá todo lo que me pasó' y cuando vio que no le respondía empezó a amenazarme con mandarme a esta mujer (T.Y.)", aseguró. Le decía que sabía que T.Y. "era mala" y que estaba dispuesta a destruirla si creía que aún existía algo entre ellos.