Afirman que colegios privados adeudan parte del salario docente

El sindicato de docentes privados tendrá este miércoles una reunión virtual con el ministro de Educación de la Nación. Las instituciones bajaron su recaudación entre un 60 y 70 por ciento.

El aislamiento social y obligatorio a causa de la COVID-19 no solo puso en jaque a los sectores comerciales de la sociedad, sino también a las escuelas privadas, que pese a seguir cumpliendo con las clases de manera virtual, tienen el problema que muchos padres no pudieron mantener sus cuotas al día. El presidente de la Asociación Civil de Escuelas Privadas (Aciep), Daniel Decena, señaló que la recaudación bajó entre un 60 y un 70 por ciento. Esto afecta sobre todo al salario de los docentes, que vieron sus ingresos de marzo y abril disminuidos en entre un 10 y un 20 por ciento, según manifestó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de San Luis. Este miércoles a las tres de la tarde, el gremio, representado por los secretarios generales de todo el país, tendrá una reunión virtual con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

El secretario general de Sadop San Luis, Juan Accornero, manifestó que si bien muchas escuelas esperaban la ayuda del gobierno nacional —y afirmó que, de hecho, de AFIP les habían notificado que iban a recibirla para pagar los salarios—, “el miércoles de la semana pasada les avisaron que no se la iban a dar porque tenían que evaluarlo según la subvención que cada colegio recibe”.

“Pero la realidad es que tenemos instituciones donde se sigue adeudando parte del salario de marzo y de abril. Algunas pagaron en etapas. Por ejemplo, el colegio San José, de San Luis capital, adeuda el 20 por ciento de marzo y el 20 de abril”, señaló Accornero. Especificó que esto sucedió con algunos docentes sobre todo del nivel secundario, mientras que a los del primario les adeudan solo el 10 por ciento.

“A los maestros del Instituto Causay ayer —por el lunes— les comunicaron que les iba a faltar el 10 por ciento del salario. Con el jardín Cariñositos pasó algo similar. Y con respecto al San Luis Rey, se les dijo a los docentes que no van a poner su parte del incentivo hasta que puedan pagarlo”, detalló.

“Esto, en el tiempo, es muy difícil de sostener. De hecho ya estamos hablando con los docentes la posibilidad de hacer una retención de crédito laboral, proporcional a la falta de pago del salario”, indicó. “La patronal —anadió— está debiendo, en algunos casos, por ejemplo, un cuarto del sueldo. En ese caso, de cuatro semanas laborables que tiene un mes, prácticamente una semana no se trabajaría”.

Decena advirtió que el “gran problema” es que tienen un “importante porcentaje de morosidad en el pago de las cuotas, del 60 al 70 por ciento. La verdad es que son todas situaciones atendibles, porque no es que los papás no pagan porque no quieren, sino porque a muchos se les ha caído el negocio o no están facturando. Están sin trabajo”.

A diferencia de las declaraciones de Accornero, Decena afirmó que “las escuelas han pagado los sueldos. Sí se nos complicó un poco el pago de aportes, pero lo vamos pagando por ítem en función del ingreso de dinero que tenemos”. Además, contó que en su caso personal —es dueño del colegio San Gabriel— no tuvo ninguna baja de alumnos, “pero sí hay que estar constantemente estimulándolos para que participen en las clases y que manden los deberes”.

Jardines maternales

Tanto Decena como Accornero subrayaron que el “gran problema son los jardines maternales. Incluso en colegios que tienen todos los niveles y que tienen salas de 3 años muchos padres, al no ser obligatorio, directamente no solo dejan de pagar la cuota, sino que le dieron de baja a la matrícula”.

“Esos son los casos que más nos preocupan, porque implica que ese trabajador no podría cobrar. Algunos dijeron que solo recibieron el 50 por ciento de su sueldo el mes pasado, este todavía no tenemos novedades. Pero estas negociaciones también las realizamos con las cámaras patronales a nivel nacional”, expresó el secretario gremial de Sadop.

Agregó que este miércoles todos los secretarios generales de Sadop de todo el país, más el secretariado nacional, tendrán una reunión vitual con Trotta para “abordar la problemática de cada provincia, que es similar en toda Argentina, salvo algunas provincias que tienen muchos colegios subvencionados al ciento por ciento, pero esa no es la realidad de San Luis”.

“Todas las escuelas tienen problemas. Muchas pagaron al descubierto, otras han tenido que acceder a préstamos este mes, pero hay que pensar que esta situación va a durar muchos meses, entonces cada día va a ser más complicado. De Nación están dispuestos a ayudar, de hecho algunas instituciones en el país pudieron recibir la ayuda, lo que ellos consideran es que si una escuela tiene el 50 o 90 por ciento de subvención, no debería recibir una ayuda muy grande, porque ya tienen algo. El problema está en que si los padres no pagan, por más que tengan eso, no alcanza el dinero para pagar a todos los trabajadores”, concluyó Accornero.