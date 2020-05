Festejaron el cumple del bombero que priorizó combatir los incendios

Tomás Valdivia, el bombero voluntario de Quines que el lunes cumplió 22 años de edad mientras combate los encendidos forestales en las Sierras Centrales, fue sorprendido por sus compañeros después de una ardua jornada, con un festejo espontaneo pero lleno de cariño.

A través de un video difundido en las redes sociales, se lo puede ver todavía con su uniforme, cansado pero feliz, ante la sorpresa que recibió de la gente que está junto a él combatiendo el fuego en las sierras desde el viernes pasado.

El lunes, el joven había recibido el llamado de su superior Guillermo Hudson, jefe del cuartel del Quines, quien le dio la posibilidad de ser relevado de su puesto para volver a su localidad y festejar este día junto a sus seres queridos. Pero ante esta llamada, el bombero se negó.

Hudson señaló que le sorprendió gratamente la respuesta del Valdivia: “El me contestó: 'Negativo jefe, estoy con mi familia’, me dejó helado”. Y añadió: “A los bomberos nos pasa algo muy particular, como nos gusta lo que hacemos no da ansiedad estar en el lugar, no nos podemos quedar en casa esperando”.

Ante esta respuesta y durante un párate de las actividades en plenas sierras, los bomberos decidieron no dejar de pasar el momento y con una torta y al coro de “feliz cumpleaños” agasajaron al joven quinenses, quien se mostró sorprendido y contento que su familia del corazón se tomara unos minutos en medio de la catástrofe natural para celebrar su cumpleaños y por supuesto no pudo faltar el tradicional y clásico “mordiscon”.