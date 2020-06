Proponen volver a extender la emergencia del transporte urbano

La Municipalidad propone extender la emergencia del transporte público de pasajeros por tercera vez. La semana que viene llevarán un nuevo proyecto al Concejo Deliberante para que los ediles analicen las propuestas, ya que la medida vence el 30 de este mes.

"Creemos que es necesario continuar. Si bien la Nación y la Provincia envían los subsidios correspondientes, no alcanza a cubrir el total y la Municipalidad tiene que aportar sí o sí. Además, el contexto que vivimos por la pandemia no ayuda y el corte de boleta es mínimo", señaló Fernando Revello, responsable de la Subsecretaría de Transporte.

Aunque el funcionario no brindó detalles de la iniciativa, indicó cuáles son los puntos claves: "Buscamos mejorar los recorridos, es decir que podamos asegurar el servicio a los lugares donde no está llegando. Asimismo pensamos herramientas que nos permitan estar preparados para cuando vuelvan las clases y que, en caso de que surja algún inconveniente o medida de fuerza, eso no afecte al funcionamiento diario", dijo.

También anticipó que mañana se reunirán con la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y luego con la Comisión de Transporte del cuerpo legislativo. "Sabemos que falta poco para que finalice la prórroga. Nuestra idea era presentar más recorridos y todo lo necesario para mejorar el servicio, pero el aislamiento y los paros que sucedieron recientemente nos atrasaron bastante", añadió.

El Concejo aprobó la emergencia en el transporte público en noviembre del 2018, luego de que el gobierno de Mauricio Macri retirara los subsidios. Como consecuencia y como primera medida, crearon una comisión integrada por funcionarios, la empresa Sol Bus y ediles, y lanzaron una serie de beneficios para los usuarios. Poco después, los aportes nacionales y provinciales comenzaron a llegar.

En los últimos dos años, la Municipalidad y el Legislativo extendieron la normativa en dos oportunidades. La primera fue en el 2019 y por seis meses, mientras que la segunda comenzó a regir a comienzos de este año y finaliza en diecinueve días.