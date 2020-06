Realizarán más controles para evitar la formación de basurales

A partir de esta semana, la Municipalidad de San Luis será más rigurosa con los controles para evitar que se formen minibasurales en las calles, espacios verdes y bulevares de los barrios de la capital puntana. Para eso los inspectores municipales se encargarán de patrullar las calles de las zonas donde más se suelen concentrar estos montículos, que son el sur, el noreste y el norte del ejido. Además continuarán con su campaña para concientizar a los vecinos e implementarán un sistema a través de las comisiones vecinales para que puedan pedir el servicio de contenedores de forma gratuita.

El secretario de Servicios Públicos municipal, Víctor Coria, manifestó que continuarán con las tareas de limpieza de las plazas, bulevares y los espacios públicos, pero "a partir del lunes —por hoy— vamos a implementar un riguroso control por parte de los inspectores. Queremos poner en conocimiento a los vecinos para que no arrojen más basura, ni escombros, ramas y descacharrados en la vía pública y que sepan que si lo hacen, se les hará un acta de infracción", advirtió y señaló que el monto de la sanción será fijado por el Juzgado de Faltas.

El funcionario reconoció que hasta el momento los controles en la capital provincial no han sido tan severos. "La gente tira la basura, pasamos, limpiamos y por ahí volvemos a las dos horas y de nuevo encontramos escombros y residuos. Por eso la idea es ir por los barrios para que los vecinos entiendan que no es un problema menor y concientizarlos porque es incontrolable si no cambiamos", expresó.

Comentó que trabajan en un sistema con las comisiones vecinales para que los ciudadanos puedan solicitar un contenedor municipal para tirar sus escombros, basura y ramas. "Si bien lo que el vecino debería hacer es pedir un container particular, entendemos que hay gente que no tiene los recursos para costearlo. Por eso proponemos un sistema para que los que necesiten retirar basura o escombros de sus casas se junten entre varios, pidan a sus presidentes de comisiones barriales que soliciten el contenedor por el Sigem y lo enviamos. Cuando esté lleno, nos avisan y lo mandamos a retirar. Eso lo llevamos al Centro de Deposición Final (CDF). Ese sería el método que queremos implementar para evitar que la gente tire las cosas en las veredas del barrio", detalló.

Adelantó que están desarrollando estrategias para implementar la separación de residuos en toda la ciudad, algo que ya se puso en marcha con edificios y comercios del centro de la ciudad. "Eso nos ayudaría mucho a la hora de la recolección y del tratamiento cuando llega al CDF", afirmó.

"Siempre pensamos cómo mejorar para que la ciudad esté limpia y en embellecerla. De a poco queremos ir logrando que la gente cambie y entienda que no puede tirar la basura en la calle", reflexionó Coria.