EDAM conmemoró treinta años de lucha por la integración social

La Escuela de Discapacitados Auditivos Mercedes (EDAM) fue inaugurada el 17 de julio de 1990. Desde sus inicios hasta la actualidad, han asistido una gran cantidad de alumnos, docentes y directivos que trabajaron por la inclusión. En este período de tiempo, quince egresados fueron incorporados en el ámbito laboral en distintas fábricas como Bagley, Arcor y La Campagnola. También en la Universidad de La Punta (ULP) una estudiante forma parte de la comisión del curso de lenguaje de señas. Actualmente, el establecimiento tiene una matrícula de cincuenta y cuatro estudiantes entre los 3 y 33 años de edad, en todos los niveles educativos.

Las aulas están seleccionadas según el grado o nivel que cursan. La mayoría son sordos o hipoacúsicos, pero hay catorce que tienen otra discapacidad, como Discinesia Ciliar Primaria (más conocida por sus siglas en inglés PCD), con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), quienes no necesariamente padecen problemas auditivos.

“Al cumpleaños lo pasamos en el distanciamiento social y con vacaciones, a partir del 10 de agosto cuando retomemos las actividades presenciales y con los protocolos correspondientes que marca el Gobierno de la Provincia, comenzaremos a celebrar el aniversario. Haremos un acto y queremos realizar actividades en distintas partes de la ciudad, como, por ejemplo, mostrar los trabajos de plástica de los chicos, dictar alguna charla en relación a lo que es una persona sorda”, comentó Diego Ruiz, director del establecimiento.

Este ha sido un año fuera de lo común, no solo por la pandemia, las clases virtuales que a los alumnos en un principio les costó adaptarse, sino porque hace poco tiempo iniciaron un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Villa Mercedes. De lunes a viernes realizan el reporte informativo en lenguaje de señas que posteriormente es publicado en las redes sociales de la institución y de la Comuna (Facebook e Instagram) y también porque forman parte de la nueva oficina de informes para turistas que funciona en la Casa de la Cultura. “Notamos que hay un cambio importante en la sociedad, nos estamos encontrando con mucha gente que nos da la posibilidad de integrarnos”, añadió.

El director de la institución hizo referencia a todas las tareas que han realizado en estos treinta años y que son las que causaron estas modificaciones. “Muchas de las cosas que están sucediendo es el logro de los años de trabajo incansable. Falta todavía, pero estos cambios, estas actitudes, nos dan las energías de seguir adelante, siempre con el mismo objetivo, la inclusión en el sistema formal laboral o educativo a las personas con discapacidad auditiva”, remarcó.

El edificio. En cada aula cursan entre 8 y 12 alumnos. Por el distanciamiento social lo harán en grupos de tres. Foto: Chiche Herrera.

El establecimiento educativo en septiembre del año pasado estrenó autoridades, porque Estela Masa, que fue la directora por más de veinte años, se retiró, allí asumió el actual responsable de la institución. “Ya estaba a cargo de la oficina, porque por falta de personal, muchas veces Estela estaba más abocada a las aulas y yo cumplía sus funciones, pero era secretario. No me costó desempeñar las tareas que hago actualmente. En total llevo diecisiete años en EDAM, he visto pasar a muchos alumnos que ya egresaron y algunos de ellos son los que hoy son operarios de fábrica. Los preparamos desde la institución para la inserción laboral, los acompañamos en todo el proceso”, añadió.

Después del receso invernal algunos alumnos volverán a las aulas, es por ello que el cuerpo de docentes mantiene reuniones para organizar cómo será la metodología que apliquen ya que el edificio ubicado en Almafuerte 326 tiene espacios áulicos pequeños. “Tendremos que subdividir los cursos para poder respetar el distanciamiento social porque podemos ocupar la mitad del espacio, seguramente dividiremos en grupos de tres alumnos”, dijo.