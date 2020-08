Día clave en el conflicto del interurbano; podrían ir a paro

El transporte interurbano atraviesa horas decisivas. Los choferes no han cobrado los salarios de julio, y la ejecución de un paro en toda la provincia es una de las posibilidades que suena en las discusiones gremiales de los últimos días; de hecho, el viernes interrumpieron el servicio para desarrollar asambleas. El delegado de la primera circunscripción de Relaciones Laborales, Andrés Salas, informó que hoy, desde las 10:30, habrá una nueva ronda de negociaciones en las oficinas del programa, ubicadas en el edificio administrativo de la ex Casa de Gobierno.

“Hasta el lunes a las 10:30 no vamos a tomar ninguna medida de fuerza. Tendremos una reunión para ver cómo sigue todo este escenario. Si el encuentro no concluye con un panorama favorable a los choferes, arrancamos con asambleas o paro. Será un día clave”, manifestó el secretario gremial de la seccional puntana de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Lucio Orozco.

Según remarcó, los trabajadores no han visto acreditados en sus cuentas los salarios de julio. Advirtió que los empresarios no cumplieron con el acuerdo que habían firmado para destrabar el último conflicto que arrojó 15 días de interrupción total del servicio. Hasta ahora, además del mes pasado, adeudan parte del presentismo de junio, cinco cuotas paritarias, viáticos y un porcentaje mal liquidado de mayo.

“Según declaraciones de Rosa Gómez, propietaria de la empresa María del Rosario, el atraso del pago era de un día, pero no es así, el jueves era el cuarto día hábil y a esta altura ya tendrían que estar depositados los sueldos. Miente al ciento por ciento. Todos los empresarios dijeron que no tenían plata para pagar, que esperaban los subsidios. No sé qué subsidios van a esperar, están esperanzados en la segunda cuota de la Resolución 140, pero no sabemos qué pasó con eso, ahora pasó al Ministerio de Economía”, explicó.

El gemialista afirmó que las compañías no habrían hecho la rendición de la última entrega subsidiaria y destacó que ese hecho podría trabar el ingreso de nuevos fondos. El Diario de la República intentó comunicarse con el presidente de la Cámara de Transporte, Raúl Gómez, para tener la visión del sector, pero no fue posible concretar la comunicación.

“Los empresarios son unos caraduras. Por ahora no haremos ningún tipo de manifestación previa a la reunión. Iremos al encuentro y una vez que salgamos decidiremos qué vamos a hacer. Lo que me gustaría que pase es que asistan los dueños de las firmas porque por ahora solo han mandado a los apoderados, me gustaría que fueran porque son ellos los que tienen que poner la cara”, sostuvo Orozco.

Por último, subrayó la incertidumbre por la que pasan sus pares y lamentó que la patronal “no respeta ni al Programa de Relaciones Laborales”.

“Esta situación ya no se aguanta, los empresarios siempre mintieron, estamos cansados de los incumplimientos. Se deberían tomar cartas en el asunto y correrlos a todos. Además, no respetan ni los acuerdos, primero firman una cosa y a los días salen con otra”, dijo.