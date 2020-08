Tres votos por la despenalización del aborto

La posibilidad de que el aborto sea despenalizado se cuenta voto a voto en las dos cámaras legislativas. Todavía en duda si este año tendrá tratamiento y a la espera de que el Ejecutivo envíe su anunciado proyecto, tres legisladores puntanos, dos diputados nacionales y una senadora nacional, manifestaron su voto positivo para la ley de legalización y pidieron no politizar la causa.

Los tres fueron parte de manera virtual de la “mesa redonda” por la despenalización del aborto que organizó la Regional San Luis de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Ellos fueron la senadora nacional Eugenia Catalfamo y los diputados nacionales José Riccardo y Alejandro Cacace.

El primero en hablar fue Riccardo, el diputado de la UCR, quien ya en el debate de 2018 había dado su voto positivo y de acuerdo a lo que manifestó en el encuentro virtual sostiene su postura: “Esta es una causa que excede las banderas políticas, espero que esta vez vayamos en patota a votar a favor de la legalización”.

El legislador expresó que la pandemia no tiene que ser una excusa para discutir este tema en la Cámara, instó al Poder Ejecutivo nacional para que cumpla la palabra de abrir el debate, “de una forma u otra, presencial o digital, esto que ya tuvo una discusión previa, con un gran camino andado”, y agregó: “Postergar el debate es funcional a quienes quieren tirar la pelota afuera. Estamos más cerca que nunca de que sea ley y debiéramos articular todas las acciones para que el Ejecutivo lo habilite”.

En coincidencia con Riccardo, la senadora Catalfamo remarcó que este no debe ser un debate político, sino que es algo mucho más amplio, “es una ley que a las mujeres y cuerpos gestantes les salva la vida”.

“En la actualidad estamos trabajando muchísimo en el Senado de la Nación para que se dé la legalización, contando cada día los votos para que efectivamente sea ley. Estoy segura de que con la conciencia que actualmente existe en cuanto a la ampliación de derechos para las mujeres lo vamos a lograr. Hay argumentos de sobra para que esta ley exista”.

La legisladora enfatizó en que los abortos existen, que históricamente existieron y enumeró —aunque no hay estadísticas oficiales porque se dan en la clandestinidad— que se estima que hay 50 abortos por hora en el país, 1.300 por día y cerca de medio millón al año. “Son datos que surgen por las complicaciones que se dan y que llegan a los hospitales públicos del país”.

Finalmente, tuvo su intervención el diputado nacional, también de la UCR, Alejandro Cacace, quien sostuvo que observa en la agenda política el uso del tema de la despenalización del aborto de forma poco oportuna: “Creo que no corresponde porque siempre es momento para debatir sobre políticas públicas, más cuando son derechos que no se cumplen y deudas que la sociedad tiene con las mujeres”.

Dijo que está dispuesto a dar el debate, tanto de forma presencial como virtual, pero que lo importante es habilitarlo este año. “Hoy prácticamente no debe quedar un argentino que no tenga una posición formada respecto al aborto, desde un lado u el otro de la cosa, algo que no sucede con otros temas de opinión pública”.

Sostuvo también que la pandemia no debe ser un impedimento para que se dé el debate legislativo: “Mi compromiso está plenamente para eso, tenemos que hacer un esfuerzo para sumar voluntades. Y para ser honestos, es decisiva la voluntad del oficialismo para tratarlo y espero se cumpla el compromiso de enviar el proyecto de parte del Ejecutivo”, concluyó Cacace.