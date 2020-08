Villa Mercedes: embotellamientos y dificultades para estacionar en el microcentro

Las filas estancadas en los semáforos, las dificultades para aparcar y los bocinazos son cada vez más frecuentes en el microcentro. Mientras el Concejo Deliberante debate el proyecto del Sistema de Estacionamiento Medido y de Ordenamiento Vehicular (Semov), el tránsito en las principales calles de la ciudad se vuelve cada vez más complicado en determinadas franjas horarias y tanto vecinos como comerciantes piden un mayor control.



A medida que el aislamiento le cedió paso al distanciamiento social y una mayor apertura de actividades en la provincia, el casco principal de Villa Mercedes fue colapsando de autos y motos que hacen que un trámite, una salida de compras o un simple paseo se vuelvan una tarea tediosa y complicada.



"El tráfico es muy caótico, hay embotellamientos de forma constante y mucho ruido. El único horario en el que está un poco descongestionado es a la siesta, entre las 14 y las 16, pero después es igual durante todo el día", contó Laura Díaz Garay, una vecina que vive sobre la calle Edison.



Es que el tramo comprendido entre avenida Mitre y General Paz es uno de los que se satura con mayor facilidad. Con un semáforo que alterna 45 segundos de luz roja por solo 19 de verde, los coches se amontonan en largas colas que entorpecen el paso por las otras vías.





Adrián Ledesma, un conductor, reparó en otro de los problemas más frecuentes: la falta de lugares para estacionar. "Me cuesta muchísimo y por lo general tengo que dejar el auto a cinco o seis cuadras. Pero también veo muchos que los dejan en doble fila, no solo en las calles que corren de este a oeste, sino que en las que van de norte a sur también se colocan de los dos lados. Falta un ente que controle un poco más", reclamó.



Luciano Piña, un florista que tiene su local sobre Fuerte Constitucional, dijo que observa los operativos de los inspectores solo durante los fines de semana. "Los veo los viernes, sábados y domingos nada más. El resto de los días no aparecen", denunció el hombre que mira por su vidriera cómo los vehículos se juntan en las esquinas. "Los bocinazos acá son habituales y eso molesta mucho porque le hace mal a los niños y también a los adultos", se quejó.



Si bien el tráfico es constante, hay determinados horarios en los que es mucho más intenso. Uno es en los primeros momentos de la mañana, entre las 8 y las 9, cuando muchos se movilizan hacia sus lugares de trabajo. Luego se repite después de las 10 y tiene un pico al mediodía. A la siesta llega un poco de calma, para volver a complicarse entre las 17 y las 19.



El secretario de Gobierno del Municipio, Diego Ochoa, dijo que han notado que por un lado, "hay un gran crecimiento del parque automotor" y, por el otro, una costumbre cultural de dejar los rodados lo más cerca posible del lugar de destino. "Nos hace falta tener un sistema de ordenamiento para gestionar no solo el estacionamiento, sino que ayude a organizar el tránsito", explicó y agregó que de esa forma, "podría ayudar a ampliar la zona comercial hacia el macrocentro, que la gente utilice esas calles y pueda ver las vidrieras de todos esos negocios", planteó.



Desde la semana pasada, la Comuna realiza demarcaciones con pintura amarilla y blanca para señalar los lugares habilitados para colocar los vehículos.