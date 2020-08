San Luis quiere allanar el camino para las pibas

El 21 de agosto, cuando Argentina celebre el Día de la Futbolista, San Luis empezará a mostrar el inicio de una sonrisa en el rostro. Es que la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad comenzó a trabajar con los clubes para que estos puedan implementar la perspectiva de género en sus instituciones.

La primera reunión, a pedido del Departamento de Género de Estudiantes, fue hace una semana entre representantes del “Verde” y Juventud, quienes fueron recibidos en Terrazas del Portezuelo.

“Tuvimos una reunión con los clubes Estudiantes y Juventud, que nos platearon la necesidad de incorporar la perspectiva de género y las capacitaciones, en el marco de la Ley Micaela, a todos los clubes de San Luis. La idea sería firmar un convenio el 21 de agosto que los habilite a iniciar con la formación. Desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad trabajaremos en conjunto con el Programa Deportes para llevar a cabo las capacitaciones y actividades que ayuden a incorporar la perspectiva de género en toda la provincia. Tenemos programados encuentros con otras instituciones deportivas”, dijo la titular de la secretaría, Ayelén Mazzina.

Argentina celebra el Día de la Futbolista el 21 de agosto ya que ese día, en 1971, la Selección Argentina de Fútbol Femenino venció a Inglaterra 4 a 1.

“Si todo sale bien, se firmaría el 21 de agosto, porque es el Día de la Futbolista. La idea es no solo capacitar a los clubes, sino comprometerlos también a que tengan cierta responsabilidad con el fútbol femenino, para que quede una base firme más allá de los dirigentes que pasen”, contó Camila Pereyra, integrante del Departamento de Género de Sportivo Estudiantes.

Por el lado del “Bajo”, el presidente del “Juve”, Juan Martín Divizia, contó que el objetivo “es empezar a sumarnos a todas las políticas de género que se están empezando a aplicar, aunque sea con pequeñas cosas”. Y aseguró que en el club, desde hace bastante tiempo, trabajan por igualar cuestiones “internas”, como las horas de cancha disponibles para hombres y mujeres. Aunque advirtió que hay mucho por hacer, “porque el fútbol es muy machista”, y bregó por cambios.

Paulina Calderón, jefa del Programa de Promoción de la Equidad de Género en la Secretaría de la Mujer, también fue parte del encuentro. “A partir de un pedido de Estudiantes, nosotros decidimos sumar a Juventud y reunirnos. Mostraron interés en trabajar desde las acciones, hasta las miradas. La Liga Sanluiseña de Fútbol también ve con buenos ojos hacer algún tipo de capacitación en conjunto. Este es un sector con ciertos estereotipos de género que intentaremos desarmar, como las etiquetas para las chicas que juegan o sostener que todas son lesbianas", indicó.

Homenaje a "Las Pioneras"

“Es un deporte que me apasiona. Jugué hasta hace unos diez años. Llegaba de trabajar con zapatos, me ponía los botines y salía. No era fácil porque la sociedad tiende a expulsar y condenar. Una mujer jugando al fútbol es marimacho”, recordó Ayelén de sus años de competencia. Haber estado en la cancha, a pulmón, le hace revivir “las ventas de rifas y empanadas para comprar camisetas” y la “contención emocional” que sintió con sus pares.

Si empatía es la palabra clave, San Luis podrá recorrer un largo camino a la cima en el fútbol femenino. Será cuestión de unir fuerzas.