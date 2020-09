Tomás Eloy Moyano sueña con una medalla olímpica

Tomás Eloy Moyano no ve la hora de que pase esta pandemia para volver al ruedo. El ciclista puntano, quien se consagró campeón argentino de ruta en Formosa a principio de año en la modalidad contrarreloj, extraña el día a día y la competencia. Si bien es cierto que tiene una rutina de entrenamiento, Tomi necesita la adrenalina que solo las competencias dan. El primer año en la categoría Juniors comenzó con un título, pero siguió con el parate de la actividad. Una de cal y otra de arena para el sanluiseño que sueña con ser medallista olímpico y que tiene varios logros en su palmarés. Es un abonado a los podios. Un ganador por naturaleza.

Paciencia es una palabra que aparece muy seguido en el diccionario de Tomi. Aprendió a manejar los tiempos. A saber esperar. Es una especie de estrategia de carrera. Saber en qué momento guardar piernas y en qué momento pararse sobre los pedales para hacer una diferencia. Tiene 17 años. La cara de nene lo delata, pero a la hora de las decisiones piensa como un deportista de experiencia.

“La rutina de entrenamiento sigue muy firme y estoy enfocado en los objetivos del 2021. Con Josué Moyano, el DT del Equipo Continental, estamos entrenando muy fuerte para asimilar competencias, así tenemos un ritmo de carrera para lo que viene. Además lo estoy complementando con gimnasio. Estamos haciendo entrenamientos muy complejos”, comenzó diciendo a El Diario de la República.

Asegura que se hace difícil entrenar sin carreras a la vista. Por ahí se complica mucho encontrar una motivación. Siempre trabajó con un calendario estipulado y por el momento no se sabe cuándo volverá la actividad. Se está haciendo muy larga la espera.

“Cuando pase esta pandemia tengo un calendario con el Equipo Continental en la mayoría de las clásicas de la Argentina, pero aún no hay fechas estipuladas. Hay que estar preparado porque en cualquier momento puede volver. También estoy esperando que abran las fronteras para poder viajar a España a correr para Fundación Lintxu, ya que se me está dando la oportunidad de poder ir. Ellos están corriendo la temporada de ruta normal, así que entreno duro para llegar de la mejor forma”, aseguró.

A pesar del flagelo del coronavirus, Tomás no paró un minuto. Realizó la pretemporada, donde se lesionó. Hizo natación dos meses ya que eso lo ayuda a despejarse y a tener ritmo para no estar parado del todo. No quiere dejar nada librado al azar y eso lo tienen bien en claro Tomás y su equipo de trabajo: Josué Moyano (DT) y Mauro Colla (preparador físico).

“Lo bueno en estos tiempos donde no todos entrenan, nosotros (con el Equipo Continental) lo hacemos en conjunto y eso nos permite conocernos arriba de la bicicleta. Nos unió más como grupo y esa unión nos permitirá crecer como equipo. Siempre hay que buscarle la vuelta y encontrar cosas que sumen”, dijo con la misma seguridad que encara cada prueba.

Tomás Moyano vive por y para el ciclismo. Tiene un enorme potencial y es parte de la sangre nueva de esta disciplina. Es dueño de títulos argentinos y de medallas en los Juegos Binacionales y en los Evita, pero no se conforma. Quiere más. Es un pibe que sabe escuchar y que asimila con rapidez lo que le dice su entrenador. La pandemia le puso el freno de mano, pero cuando pase todo esto, Europa lo espera, y ese puede ser el primer paso para dar otro salto de calidad en su carrera. Sueña a lo grande y no va a parar hasta cumplir lo que anhela. Lo tiene en su ADN. Es un ganador.