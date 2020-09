"Busco incomodar, sacar las caretas"

―Tanto en ficción como en no ficción hay un posicionamiento no restrictivo de la sexualidad. ¿Cómo definís esa mirada?

―Mi mirada es feminista. Estoy en contra de todo tipo de jerarquías, no solo sexuales o de género. Mi marca es outsider, porque me enoja casi todo lo que veo, leo y escucho; entonces deformo. Mis novelas son eso: deformidades de otras cosas. Por eso, hay mucho sexo, porque irrumpe el sexo como un demonio.

―¿Hay una cuestión familiar en eso?

―No me gustan las familias, ni tradicionales ni no tradicionales; para mí, el placer y la contención pasan por otros lados, nuevos sistemas de relación. No estoy en contra del matrimonio igualitario porque nos posiciona en igualdad de derechos y, además, vino a poner en jaque el concepto de familia tradicional y eso incomodó a la Iglesia. Pero estoy en contra de todo tipo de matrimonio como institución, en contra del sistema democrático porque es un sistema caduco que viene de la época de Platón.

―¿Cómo se vincula el outsider con la biografía sobre Ioshua, el poeta gay del conurbano, que vas a publicar este año?

―En Ioshua se ve clara esta intersección donde él no era admitido, aunque resultaba simpático verlo desde afuera, pero nadie lo invitaba a su casa o a su cumpleaños, porque Ioshua no solo era puto, era negro y pobre y la aporofobia es grandísima en nuestro país. Si hubiese sido negro, pero lindo, hegemónico y con dinero, no hubiese sido tan repelente para mucha gente.

―En la nouvelle "Cactus" aparece una tensión entre el deseo sexual y el amor. ¿Por qué es fácil encontrar con quién tener sexo, pero difícil encontrar amor?

―Lo veo a diario, desde en mis compañeros de equipo de fútbol gay hasta en mis pacientes, y me parece que es algo muy humano y característico del mundo gay, más que del universo LGBT. Este tema lo desconocen psicólogos que no están capacitados en perspectiva de género. Cuando están con un paciente gay le dicen: 'No te hagas problema, ya vas a conseguir novio, es difícil tanto para el mundo gay como para el hetero. Somos todos iguales'. Y no es así. No somos todos iguales. El matrimonio igualitario existe desde hace 10 años, el heterosexual hace 2020.

―En tus textos hay un gesto de desenmascarar al "macho argentino": el peón, el futbolista.

―Busco incomodar y sacar las caretas. Busco transformar; ese es mi objetivo. Que nos transformemos todos. Si educamos a una persona libre, de verdad, no va a tener el andamio estructural de lo binario, de la construcción del género como hombre o mujer o la orientación sexual tradicional hegemónica, sino que todo, como diría Perlongher, sería más fluido: el género y las relaciones sexuales.