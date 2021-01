José "Pelusa" Camargo expone "Atardeceres y acuarelas"

Encerrarse en su taller por más de seis horas es una práctica que ya se tornó cotidiana en la vida de José Antonio “Pelusa” Camargo, el pintor de San Francisco del Monte de Oro que en épocas de encierro y soledad creó 500 obras de arte. Veinte de ellas se encuentran expuestas en el hall del Centro Cultural de San Francisco bajo el título de “Atardeceres y acuarelas”, la segunda exposición que el creador realiza dentro de la institución para los vecinos del pueblo y los turistas. El ingreso es libre y gratuito.

“Pelusa” aseguró que no pinta para exponer. “Pinto porque me gusta hacerlo y es lo que hago desde que tengo memoria”, expresó el artista quien, además, se considera un ermitaño. “Me gusta estar solo en mi casa cerca del río. Internarme en el bosque y dejar que la inspiración me lleve a otros lugares dentro de mi cabeza”.

A Camargo le gusta representar la naturaleza. El agua mansa del río, el sol que cae sobre las sierras y los animales que merodean por donde pasa. Aunque el título de la muestra habla de los atardeceres, el artista aseguró que también habrá cuadros nocturnos y diurnos. “También hay edificios históricos, iglesias y lugares de San Francisco emblemáticos para la comunidad”, adelantó.

“Pelusa” vivió toda su vida en San Francisco. Nació, creció y hoy, en su adultez, no cabe en su cabeza dejar el pueblo para emprender su vida en otro destino. Su casa está ubicada a pocos metros del río, cerca de la histórica escuelita de Sarmiento y expresó que está rodeado de vecinos amables y comprensivos. A tres cuadras se encuentra su taller, el lugar donde pasa la mayor parte de su día. “Cuando se declaró la cuarentena la pasé increíble. Es un lugar simple y sencillo, pero siento que es donde me voy a quedar lo que resta de vida”, contó.

Muchos amigos y familiares lo trataron de convencer para que deje su soledad de lado y se mude a San Luis capital, para que su carrera y talento como pintor también se nutran de otras experiencias. Sin embargo, su respuesta fue un rotundo no. “San Francisco es rica en imágenes y matices. Tiene todo lo que necesito para crear y sentirme a gusto con lo que interpreto. A veces me siento un huraño, pero es mi forma de vivir y relacionarme. Durante un año viví en Buenos Aires, pero sentí al instante que no era para mí. Prefiero estar en el medio del monte y pintar que encontrarme con mucha gente dentro de una exposición”, explicó.

Para pintar, “Pelusa” se impone desafíos que le gusta sortear con su propia mente. Crear con acuarelas, por ejemplo, lo lleva a trabajar con cuidado, estudiando la técnica y dándole rienda suelta a su imaginación. Camargo tiene un sinfín de materiales para realizar sus obras, pero “el trabajo meticuloso de tratar de no equivocarme en cada pintura me gusta mucho y me supero a mí mismo en cada objetivo que me pongo al crear”, agregó.

Día: Hasta el 30 de enero

Hora: De 9 a 19

Lugar: Centro Cultural San Francisco

Entrada: Gratis