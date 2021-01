Sting celebra los 30 años de "The Soul Cages" con una reedición especial

"The Soul Cages" es su tercer disco solista de estudio tras la separación de The Police. Foto: internet.

El músico británico Sting celebra los 30 años del lanzamiento de "The Soul Cages", su tercer disco solista de estudio tras la separación de The Police, con una reedición especial que contiene versiones alternativas y rarezas que permanecían inéditas.

Entre ellas destacan distintos remixes de su hit "Mad About You", un cover del clásico de Jacques Brel "Ne Me Quitte Pas", una versión de "Come Down In Time" de Elton John, una canción inédita instrumental, y temas de la placa abordados en español e italiano.

La nueva edición del disco que originalmente contenía nueve cortes suma de esta manera trece nuevos tracks, siete de los cuales no estaban disponibles hasta ahora para descargas digitales.

Este disco solista, el tercero de estudio tras la separación de The Police, marcó el debut en la banda del guitarrista argentino Dominique Miller, quien aún permanece en su formación.

"The Soul Cages" surgió luego de las experiencias de corte jazzero del músico Gordon Matthew Thomas Sumner, popularmente conocido como “Sting” en sus primeras incursiones solistas, con "The Dream of the Blue Turtles" y "Nothing Like the Sun", y el vivo "Bring on the Night", en donde contó con figuras del género como Branford Marsalis, Omar Hakim y Kenny Kirkland, entre otros.

Para este nuevo trabajo, el exPolice tomó un rumbo más ligado a la canción pop con clásicos como "All This Time", la mencionada "Mad About You" y el tema que le da nombre al disco, entre otros.

La atmósfera general de la placa estuvo marcada por la muerte del padre del músico, a partir de letras basadas en una serie de reflexiones que el artista fue anotando en un cuaderno durante la larga convalecencia.

