Villa Mercedes: desde el lunes subirá el precio del kilo de pan

La harina, la levadura, la manteca, la margarina y otros insumos necesarios para la elaboración de panificados subieron su valor en esta primera quincena de 2021. Es por eso que la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes aumentará el precio en el kilo de pan para poder solventar los gastos de la materia prima y de los impuestos correspondientes para su comercialización. El viernes, a las 21, se reunirán por videollamada para definir la cifra final.

"Es importante hacer hincapié en que todo está más caro: los alquileres, los servicios, todo influye a la hora de decidir el precio. En todo el país en lo que va del año ya hubo aumentos de estos productos, pero nosotros todavía no lo hicimos. No es una decisión arbitraria que uno dice 'a partir de mañana el pan va a costar tanto'. Pero creo que a todos se nos está haciendo muy difícil mantenernos. Todavía no podemos decir el porcentaje: va a aumentar, pero no definimos cuánto", explicó Maximiliano Viale, el presidente de la Cámara de Panaderos.

Viale aseguró también que todos los suministros se encarecieron entre un 20% y un 25%. "Creo que ni con el precio nuevo alcanzaremos a cubrir los costos que tenemos".

El último incremento en la tarifa de referencia fue en el mes de noviembre de 2020, cuando tras una suba del 30% el kilo quedó en un mínimo de 70 pesos y un máximo de 150. "Nos habíamos propuesto cerrar el año sin aumentarle a nuestros clientes, pero ya la harina y todos los materiales cada mes tenían un valor diferente y siempre era más. La peleamos hasta el final, buscamos estrategias como comprar por camiones a los molinos y casi conseguimos el objetivo, pero llegó un momento en que no lo pudimos sostener más y tuvimos que adecuar los números en nuestras góndolas", sostuvo.

La nueva tarifa estará vigente a partir del lunes 25 en todas las panificadoras locales.

Agregó que los productores ya no tienen la posibilidad de pagar la mercadería a través de una financiación, sino que tienen que hacerlo de contado. "Eso complicó todo. Es más, en este poco tiempo tuvimos tres incrementos y ya no tenemos forma de subsistir", dijo con tono de preocupación.

En Villa Mercedes hay aproximadamente 110 panaderías registradas, de las cuales más de 70 están nucleadas en la asociación y son las que participarán del debate virtual previsto para el último día hábil de la semana.

"Descubrimos que hay comercios clandestinos que fabrican sus productos en un garaje sin ningún tipo de higiene y después comercializan el pan a un precio muy bajo. Eso, además de ser una competencia desleal, es perjudicial para el consumo ya que no pasaron por ninguna inspección bromatológica. Por eso le pedimos a toda la gente que compre en los lugares legales. Son fáciles de identificar porque al ingresar al local debe estar exhibido el cartón de habilitación de la Municipalidad", aseveró Viale.

Asimismo, el referente de los panaderos adelantó que los precios estarán actualizados y entrarán en vigencia a partir del lunes 25, y que antes de la adecuación de las tarifas lo difundirán en los distintos medios de comunicación de la ciudad.