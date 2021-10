San Luis y La Pampa estrechan vínculos con nuevos acuerdos

San Luis y La Pampa volvieron a reunirse para estrechar vínculos con nuevos acuerdos entre las dos provincias, dentro del contexto del Tratado El Caldén que ambas jurisdicciones firmaron hace cuatro años, donde se destaca como objetivo principal impulsar acciones en conjunto que permitan promover el desarrollo económico y social, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, el deporte y la cultura. Este miércoles, ambos mandatarios, Alberto Rodríguez Saá y su par pampeano, Sergio Ziliotto, volvieron a estrechar lazos con la ampliación de nuevos convenios de cooperación mutua.

El Gobernador de San Luis se trasladó hasta la ciudad de Santa Rosa junto a su equipo de trabajo, entre los que se encontraban los titulares de las carteras de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos; de Salud, Silvia Sosa Araujo; de Justicia, Gobierno y Culto, Fabián Filomena; de Turismo, Luis Macagno, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende.

En su alocución, después de realizar la firma de varios convenios, Rodríguez Saá destacó el trabajo y diálogo que ha mantenido siempre con los mandatarios de La Pampa: “Los gobernadores somos difíciles, a veces nos cuesta dialogar aunque siempre lo hacemos, pero yo siempre he sido muy amigo de los gobernadores de La Pampa, porque me tocó desde muy joven legislar. Con Carlos Verna fuimos compañeros en el Senado y luego nos tocó a los dos ser gobernadores; fue el que me propuso el Tratado El Caldén y me pareció maravilloso”.

Ambos jefes de Estado provincial firmaron esta tarde una serie de convenios que se ejecutarán en forma conjunta. Rodríguez Saá adelantó que en el turismo “se abre un abanico para los egresados de ambas provincias”, para que puedan disfrutar de los atractivos y las actividades turísticas que se despliegan en ambas jurisdicciones.

También señaló que se trabajará en “convenios concretos” para la conectividad y el acceso a internet. Y en referencia a la salud, dijo que se buscará “favorecer la producción de fármacos a través de Laboratorios Puntanos y la provisión de oxígeno de parte de La Pampa”.

El Gobernador puntano además respaldó el reclamo que mantiene desde hace años la provincia vecina con respecto a la conformación de un Comité de Cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado.

Rodríguez Saá destacó la lucha de La Pampa por la calidad institucional de la cuenca del río Desaguadero, que llevaría a la región y a la Argentina a cumplir con lo que demandan las Naciones Unidas en su agenda 20/30.

“Es un río cuyos afluentes compartimos con las provincias de Mendoza, Catamarca, San Juan, San Luis y La Pampa. Busca un comité de administración de la cuenca, un ámbito de diálogo de coordinación de cuidado del medioambiente del río, básicamente que no le tiremos desperdicios al río para que no llegue a La Pampa como un descarte”, explicó.

En referencia a esto, Ziliotto se mostró agradecido y dijo que ese tema “era una lucha de todos los pampeanos y pampeanas”. Y agregó: “Acá en la provincia de La Pampa, donde no hay una grieta es en la defensa de los ríos: está internalizado. Te agradezco mucho, Alberto, que como Gobernador y al pueblo de San Luis nos respalden, porque para nosotros es un acompañamiento histórico y creo que de a poco lo vamos a lograr".

NTV / LE.