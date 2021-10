Victoria y Fraga quieren la gloria y medio boleto para el ascenso

En San Luis y en Fraga deshojan la margarita para que llegue la hora del partido. Victoria y el Deportivo jugarán hoy a las 17 la final de la Primera B de la Liga Sanluiseña de Fútbol. El que gane logrará medio boleto para el ascenso. La cita es hoy en La Pedrera.

El partido mostrará a dos equipos que pregonan el buen fútbol. Victoria, por nombres e historia es el gran candidato, pero para eso no deberá tener fisuras, porque en frente habrá un rival con hambre de gloria y que quiere su primera estrella.

Los dos vienen de sufrir más de la cuenta para llegar al partido decisivo. El "Albinegro", que fue el mejor equipo en la fase de grupos, apenas pudo derrotar 1-0 a Unidos del Sur. Mientras que el "azul y negro", que fue uno de los mejores segundos en la etapa inicial, venció 3-2 a Deportivo La Punta.

Llegamos de la mejor manera. Estamos muy ilusionados de poder ganar y dar el primer paso hacia el ansiado ascenso (Javier Lucero)

Para el duelo de esta tarde, Victoria recupera a sus lesionados y el "Pato" Lucero tendrá a todo el plantel a su disposición. Victoria se armó para regresar pronto a Primera, y el DT sabe que cuenta con mucha calidad y un equipo largo y con recambio.

Por su parte, Deportivo Fraga, que si bien no tiene bajas para el choque de hoy, es un elenco que no tiene mucho recambio y que se apoya mucho en la base titular.

El campeonato de ascenso es muy duro. A Victoria, que tiene jugadores de buen pie y con mucho recorrido en el fútbol de San Luis, no le sobró nada en la semifinal. A pesar de tener posesión de balón y dominar gran parte del juego, solo derrotó 1-0 a Unidos del Sur.

Villa Mercedes es el lugar elegido para un partido que promete ser electrizante y de alto vuelo emotivo.

Deportivo Fraga quiere dar otro golpe. Después de sortear a El Chorrillo y Deportivo La Punta, ahora quiere mojarle la oreja a Victoria, el candidato de todos.

Partidos son partidos. Serán 90 minutos electrizantes. Cada uno con sus armas buscará lastimar al rival. El "Albinegro" es un elenco que hace un pressing bien alto. Que te asfixia y que no deja jugar con libertad. Siempre trata de recuperar la pelota lo más cerca del arco rival para que sus jugadores no tengan tanto recorrido. Lucero es un entrenador joven y que tiene una buena lectura de juego. Sabe que en nombres tiene más, pero respeta a un rival, que por algo se metió en la final. Los partidos no lo ganan los nombres, sino los hombres, y es ahí donde le quiere entrar a sus jugadores el "Pato".

No dejamos nada librado al azar. Trabajamos muy intensamente, planificando cómo jugarles y por dónde hacer la diferencia (Javier Lucero)

Deportivo Fraga está viviendo un sueño. Un equipo que mechó juventud con experiencia. Un grupo de jugadores que tienen ilusionados a toda una localidad. En cada esquina. En cada negocio de Fraga se habla de este Deportivo, que al margen del resultado ya se metió en el corazón de la gente.

La cita es hoy a las 17 en La Pedrera. Victoria y Deportivo buscarán acercarse al ascenso. Hoy será el primer paso.