Querido "Pucho", gracias por tantas charlas de fútbol

Cuando llegué a San Luis a fines de 1997 habían pasado 18 años de la hazaña de Juventud. El "Pucho" Barrera, el gran capitán de ese equipo, ya era entrenador. Había dejado los cortos para ponerse el buzo de DT. Tenía una agencia de quiniela en la calle Junín casi esquina Colón, muy cerca de donde estaba El Diario en esos tiempos. Me acuerdo que pasaba tardes enteras tomando mate en su trabajo. Un tipo bonachón, generoso, amigo de los amigos. Al segundo día que fui a charlar me sacó la ficha: "Vos estás solo acá pibe, extrañás los pagos, pero te vas a acostumbrar", me dijo. Hice fuerza para impedir que se me escapara una lágrima. Ahí nomás tiré un chiste y salí elegantemente, al igual que cuando el "Pucho" jugaba. No lo vi jugar, pero me contaron.

Eran jornadas largas con charlas de fútbol. Se armaba un debate lindo entre el "Pucho", Luis Mammana —el único refuerzo foráneo que había traído Juventud para el Argentino B—, el "Gordo" Claudio Gómez y yo, que metía algún que otro bocadito. Me acuerdo que una tarde le dije que ponía un mediocampo de buen pie, pero con poco quite. Jugaban el "Lechona" Miranda, el "Loco" Agüero y el "Pela" Miranda. Todos cracks. Me dijo: '¿Sabés qué pasa Danielito? Que se juega con una sola pelota, y si la tiene mi equipo, ¿cuál es el peligro?".

Ayer recibí un mensaje en el que me avisaban de su muerte. Hice silencio. Esta vez dejé que se escaparan las lágrimas, que fueron muchas. Puse la pava y me puse a tomar mate como en aquellas tardes en la agencia de quiniela de la calle Junín.

No lo vi jugar, pero compartí muchas charlas. Se fue un gran tipo. El fútbol te llora "Pucho". Te vamos a extrañar.