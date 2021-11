Julieta Chiti presenta su muestra "Volver al origen"

Inquieta y versátil. Cuando le preguntan a la artista plástica Julieta Chiti cómo se define, elige esos dos términos. La mujer inauguró su primera muestra en San Luis llamada “Volver al origen” que estará disponible hasta el 24 de noviembre en la Casa del Poeta en Villa de Merlo, con entrada libre y gratuita.

Chiti se planteó para la muestra dos preguntas que para ella son el inicio de la existencia: ¿cuál es nuestro origen como parte de la humanidad?, ¿cuál es nuestro origen como ser individual? A partir de allí desarrolló una vasta obra que incursiona en diferentes técnicas plásticas, colores y texturas. Con todo eso, dará una libre interpretación al sentido de volver al origen que, en palabras de la artista, es una frase muy amplia.

“Volver al origen es diverso a la interpretación. Es individual, cada uno vuelve a su origen a través de sus ancestros, sus enseñanzas, los valores que le fueron inculcados, pero también se puede volver como sociedad, como humanidad. Regresamos cuando aprendemos a tratar a la naturaleza o cuando nos conectamos con ella. Es muy amplio el significado y tiene un montón de caminos, por eso la diversidad de la respuesta se ve reflejada en mis obras”, explicó Chiti.

Oriunda de Buenos Aires, pero puntana por elección, la artista contó que sus obras son diversas en su técnica. “No sigo una línea, sino que experimento constantemente, la paleta de colores, los materiales que uso que pueden ser o no convencionales, utilizo acrílicos, óleos, arena y eso, tintas, carbonilla, también hay un grabado y figuras escultórica o simplemente pongo parte de la escultura en una pintura. Todo eso tiene que ver con la variedad de la temática”, sostuvo.

En cuanto a las representaciones, en "Volver..." hay figuras humanas, que es lo que Chiti tiende a hacer con frecuencia, animales y pinturas abstractas. "También hay una obra que tiene que ver con los valores, está hecha de yeso sobre un soporte de madera”, detalló.

Chiti afirmó que el espectador se encontrará en la muestra con un atisbo de su taller, el laboratorio donde experimenta con todo tipo de materiales. “Trato de tener todo a mano siempre, porque apenas tengo una idea la voy a tratar de representar con los materiales que se me van ocurriendo y con mezclas, por eso digo que no tengo una línea, ni hago solamente un tipo de pintura, no me siento cómoda estando cómoda”, dijo.

Para su primera exposición en San Luis, la artista consideró fundamental la confianza que le brindaron Sol Uría, la directora de la Casa del Poeta, y Romina Mateos, la curadora de la muestra. "Esta exposición es muy importante para mí —destacó Julieta—. Yo interpreto que nuestro origen como ser individual y como parte de la humanidad es una necesidad de vida que todos tenemos”.