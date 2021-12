Gil Russo ganó su primera Liga Nacional en Ecuador

Lucas Gil Russo acaba de cerrar un año perfecto en Ecuador. Fue el cerebro detrás de la obtención del título de Deportivo Santa María en la Liga Nacional de Básquet ecuatoriana, y quien le dio la clasificación hacia la próxima Liga Sudamericana Masculina. Al frente de ATE Baloncesto, equipo perteneciente a la Fundación Cultural y Deportiva Ambato, el entrenador villamercedino había ganado la Copa John Escalante U22 y con Caballeros de Tulcán fue subcampeón en la Liga de Desarrollo U23, coronando de esta manera una temporada brillante que lo tuvo como protagonista.

"Honestamente estoy muy feliz. Es la segunda Liga Nacional que dirijo en Ecuador (en 2017 comandó a Piratas de los Lagos) y en ambas me tocó llegar a la final. Esta edición fue más especial porque la gané, así que estoy muy contento", comentó por teléfono Lucas, quien destacó al grupo campeón conformado por jugadores jóvenes y talentosos: "El promedio de edad del equipo era de 22 años, así que había mucha juventud. Es más, 5 chicos debutaron en la Liga. Hubo una buena preparación, todos hicieron su trabajo y pusimos al equipo por encima de las individualidades. Eso fue clave".

El torneo ecuatoriano duró aproximadamente 40 días y se desarrolló bajo la modalidad de burbuja, con una fase de grupos que contó con 12 enfrentamientos. Tras conocerse los clasificados en la siguiente instancia, los cruces definitorios fueron a partido único, a "todo o nada". En semifinales Santa María venció a Triple E de Cuenca, mientras que en la gran final se impuso (96-90) ante CyC Portoviejo, el equipo que más se había reforzado en la Liga, tras remontar en el tercer cuarto una ventaja que llegó a los 16 puntos.

"Fue un desafío, pero terminamos invictos. Recién al segundo día de haber iniciado el torneo pude completar el equipo con 3 refuerzos que llegaron. Fuimos corrigiendo detalles sobre la marcha. Cuando finalizamos la fase clasificatoria invictos nos preguntamos: "¿Ahora qué hacemos?", y todos dijeron que querían hacer historia. Y así fue, fuimos el primer equipo de la Liga en terminar invicto", recordó Gil Russo.

Lucas, quien reside en Ecuador junto a su familia desde 2017 y llevó a LUMS de Ambato a conseguir el tercer lugar en la Liga Sudamericana Femenina de 2019, manifestó respecto a su futuro: "Todavía no he hablado con los dirigentes de Santa María, aunque por lógica debería seguir. Esperemos que a futuro vengan cosas mejores. Ahora me tomo unos días de descanso y la semana que viene empiezo a planificar el 2022. En lo personal, quisiera trabajar con la Federación Ecuatoriana, en las selecciones nacionales y, si surge, la posibilidad de dirigir fuera del país, evaluarlo seriamente".

