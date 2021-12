La Costa y San Luis, los destinos más solicitados por los puntanos

La gente quiere salir. Es la frase que repiten en las agencias de viajes de San Luis. Es que tras casi dos años de incertidumbre por la pandemia y los confinamientos intermitentes, las vacaciones de verano, temporada 2022, prometen ser un aliciente a tanto estrés emocional.

En un sondeo realizado por El Diario en sus redes sociales, de 505 respuestas, el 60 por ciento de los y las puntanas afirmaron que no se irían de vacaciones fuera de la provincia. Sin embargo, el 42% aseguró que sí se tomarían unos días en algún lugar de San Luis, entre los que surgieron Villa Larca, Merlo, San Francisco del Monte de Oro o pasar el día a orillas del río San Luis en la ciudad capital.

Pero del 40 por ciento que sí podrá disfrutar de unas vacaciones fuera de la provincia, el 24,3% dijo que visitará la Costa Atlántica, y entre las agencias de viajes, el destino más popular elegido por los turistas puntanos es Mar del Plata. Leslie Torres, empleada de Daimar Tour, confirmó que los destinos nacionales son los más vendidos, sobre todo la Costa. “El más elegido en Mar del Plata, pero también Villa Gesell, Miramar, Pinamar, Las Grutas, Monte Hermoso y San Clemente. También vendimos algunas fechas para Cataratas del Iguazú y el norte argentino. Sin dudas, mucha gente se está acercando por el programa Previaje, ya que obtienen el 50 por ciento de reintegro en crédito para usar durante su estadía”, dijo y recordó que para los viajes en febrero, los turistas tienen tiempo de comprar sus paquetes hasta el 31 de diciembre.

Leslie aseguró que la proporción en la que se elige entre la costa y los destinos de montaña es un 70/30. “La gente también compra viajes a Merlo que durante el verano pasado fue uno de los lugares más solicitados. Ahora que está un poco más liberado todo, la gente quiere hacer lo posible por salir de vacaciones, entonces se acercan mucho a averiguar. Para las fechas que quedan de diciembre tenemos diferentes paquetes turísticos, por ejemplo, cuatro noches en Mar del Plata, con pasajes en colectivo, hotel y pensión completa, está desde 19.500 pesos por persona”, comentó.

Otros destinos que ofrece Daimar en la costa son Pinamar con media pensión a $16.500; a Villa Gesell con pasajes de colectivo, hotel y desayuno desde $15.000. A Mina Clavero en Córdoba, unas tres noches de hotel con pensión completa y pasajes de colectivo está en 9.990 pesos. Para la gente que prefiere las temperaturas un poco más bajas, hay estadías por cuatro noches con bus y traslados en Bariloche por 24.000 pesos. “Las personas ya están comprando viajes para abril y más adelante va a salir todo lo que es para vacaciones de invierno, así que estamos expectantes”, aseguró.

A diferencia de su colega, Gonzalo Ojeda, encargado de Aviajar, afirmó que sus clientes buscan viajar a las montañas argentinas. “La costa está un poco cara, por eso deciden irse a lugares como Carlos Paz, Mina Clavero y Villa Dolores, es más económico ir para el lado de Córdoba. Nuestras ventas fueron en un 60 por ciento a las montañas y en un 40 a la costa. Pero si hablamos de las playas argentinas, sin dudas lo que más se vendió fue Mar del Plata primero, luego Necochea, San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú”, recordó.

“Realmente las ventas de este año no se comparan con el 2019, están muy por debajo. Si bien la gente está empezando a viajar, con respecto a años anteriores no tiene punto de comparación. En esta época, en años previos a la pandemia, el local estaba lleno, ahora nada”, lamentó. Agregó que el programa Previaje fue un alivio. “Fue un incentivo maravilloso del gobierno nacional, alentó mucho las ventas, sin esto la actividad turística no remontaba más”, reflexionó Ojeda.

En Semardic Viajes, Poppys, dueña y coordinadora de la firma, aseguró que sus ventas se centran en el turismo por “el día”. “Hacemos viajes a Cacheuta en Mendoza, a la gente le entusiasma mucho porque tiene entrada al complejo, almuerzo que es un asado tenedor libre, además incluye los vinos, la ensalada y postre. Después hacemos un recorrido por Potrerillos y está a buen precio. Tenemos salidas los sábados y domingos, y cuesta 3.400 pesos con todo incluido”, contó.

“También viajamos a Traslasierra, Don Zamora y Valle Encantado en Córdoba. Estos los compran más los jóvenes. Y en enero salimos a Pekos en Carlos Paz, y a Piscu Yaco en Merlo”, enumeró. Además, dijo que hacen otros viajes un poco más largos a destinos nacionales. “Vendimos Cataratas del Iguazú y ahora tenemos una salida a Mar del Plata para pasar Año Nuevo. La gente elige mucho la costa, pero lo que más me compran son las salidas a los baños termales y lo que es furor son los viajes por el día a los santuarios, vamos a San Juan a visitar a la Difunta Correa, San Expedito, Ceferino Namuncurá, hacemos ese recorrido y después nos vamos a almorzar al shopping. A la vuelta vamos a alguna bodega. Otros viajes que hacemos son a Virgen de Luján y Tierra Santa con una noche de hotel en Buenos Aires. De la costa lo que más me piden es Mar del Plata, pero mucha gente todavía está esperando los viajes de Dosep, porque les hacen cuotas sin interés”, manifestó.

Más allá de las fronteras

De las más de 500 respuestas que se obtuvieron en el sondeo que se realizó en las redes de El Diario, el 16,7% aseguró que pasará sus vacaciones en un destino internacional. La gerente de la sucursal de Villa Mercedes de Almundo, Laura Corso, contó que entre sus pasajeros un 50% eligió salir del país. “Lo que más vendimos en San Luis para el exterior son paquetes a Cancún y Playa del Carmen en México, después Río de Janeiro y Brasil en general, y en tercer lugar salieron viajes a Madrid. La gente quiere viajar, quiere salir y te consultan adónde pueden ir sin problemas”, comentó.

Indicó que otra parte de sus clientes eligen también visitar lugares de Argentina. “No todos se están animando a salir y más ahora con la resolución del BCRA (Banco Central de la República Argentina), eso frenó un poco la venta, pero mucha gente ya tenía ahorros para vacacionar, entonces no tuvo problema, sobre todo porque cuando se predispone a viajar lo hace igual. Pero con el Previaje lo que más eligieron fue Bariloche, luego Calafate y Ushuaia, y Cataratas del Iguazú”, expresó.

“Todavía no llegamos al nivel de ventas de 2019, porque hay muchas trabas. Por un lado, repuntamos en el turismo ya que tenemos el esquema de vacunación completo y no hay tantas restricciones para entrar y salir a otros países, entonces como que te liberan esa parte, pero por otro lado, nos perjudicamos con las medidas del BCRA o políticas, entonces cuando la gente se empieza a animar a salir aparecen estas cosas y ahí retrocedemos”, reflexionó. Asimismo, afirmó que los niveles de ventas están un 60% por debajo de 2019.

Previaje

Durante septiembre, octubre y noviembre se ingresaron comprobantes de pago por 50 mil millones de pesos, es decir que se quintuplicó lo facturado en la primera edición del programa.

En su edición 2021-2022, y hasta noviembre, Previaje superó los 2,3 millones de argentinos que accedieron al beneficio y obtuvieron la devolución del 50% de los gastos en crédito y unos 225.000 afiliados de PAMI obtuvieron el crédito del 70%.