De exótico y caro a escaso: en las verdulerías de San Luis falta kiwi

A la hora de preparar una ensalada de frutas, uno de los ingredientes que se suele sumar, aunque años atrás era una rareza, es el kiwi. Pero los puntanos lo han tenido que reemplazar por otro, dado que hace un mes hay faltante en las góndolas de las verdulerías de la ciudad capital. Los trabajadores del rubro aseguran que los productos vienen de Chile o Italia, hacen escala en los mercados de Mendoza y San Juan, y de ahí los traen comerciantes a San Luis. El último envío tuvo inconvenientes para entrar a la Argentina.

El propietario de una verdulería ubicada en avenida Presidente Perón, Oscar Bazán, comentó que unos días antes del 24 de diciembre ya no había kiwis. Precisó que los últimos que ingresaron a Mendoza, donde compra la mercadería para su local, venían desde Italia. “Los traen desde allá porque están en plena cosecha y en Argentina no hay producción”, resaltó.

Sobre el porqué del faltante, resaltó que la embarcación que los traía no pudo ingresar al país. “Según los proveedores, tuvieron problemas con los papeles que tenían que presentar. Eso hizo que no hubiera mercadería en casi todo el país”, detalló Bazán, quien manifestó que el próximo mes también habrá producción en el país vecino de Chile. Destacó que al traerlos de afuera el precio se encarece.

“El precio varía según el tamaño, pero antes estaba en 320. De igual manera, no es una fruta muy consumida, solo llevan dos o tres”, dijo.

En algunas verdulerías de la ciudad capital el kilo de kiwi ronda los 700 pesos.

La situación no es muy distinta en un local ubicado en Lavalle pasando General Paz. Su propietaria, Mónica Farías, precisó que desde hace un mes no tiene kiwi. “Los proveedores no conocen el motivo por el que no hay. Lo que sí sabemos es que el precio subió”, comentó. La última vez que trajo, el kilo pasó de valer 350 a 600 pesos. “Los importan de Chile y eso hace que se encarezca más su valor”. Los clientes solo llevan dos, como mucho, precisó.

Para atraer a los clientes ofrece bolsones de frutas y verduras. El primero tiene un costo de mil pesos y como incentivo se llevan de regalo medio kilo de naranjas, mientras que el segundo sale 700 pesos y trae lechuga, remolacha, limones y papas, entre otras hortalizas. En este caso, se llevan media docena de huevos. “Son económicos para que la gente pueda acceder a distintos alimentos. La mayoría busca ofertas y compra lo que consume en el día”, contó.

El empleado de una verdulería ubicada en avenida Presidente Perón antes de Belgrano, Matías Díaz, contó que desde hace tres semanas no le llevan kiwi. “Todavía no podemos conseguir. Hemos preguntado y algunos dicen que hubo problemas con una embarcación, ya que los traen desde Chile”, acentuó. Señaló que el kilo de kiwi hoy ronda los 700 pesos.

Beneficios del kiwi

Esta fruta es la baya de una enredadera originaria de China. Tiene alto contenido de vitamina C (más que las naranjas, por cada 100 gramos) y es una buena fuente de potasio (casi tanto como un plátano), como también es rico en fibra, que contribuye a la salud digestiva, entre otras ventajas.

Otra fruta que sufrió incrementos es el melón. Según Bazán, se debe a que cayó piedra en Mendoza y destruyó toda la cosecha, pero destacó que en enero San Juan ya tendrá producción propia. “Uno mediano estaba en 200 pesos, mientras que ahora saldrá unos 500. Esperemos que mejore la situación”, manifestó.

El propietario del comercio destacó la ayuda que les entregó el gobierno provincial a los empleados públicos y a otros sectores de la población. “Había un mayor movimiento de dinero y eso nos repercutió favorablemente. Venimos de un invierno muy duro para el sector, pero de a poco repuntamos nuevamente. De igual modo, la gente cuida el dinero”, dijo.