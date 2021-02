"No tengo palabras para describir lo feliz que me siento"

Domingo al mediodía. Habían pasado unas 12 horas desde la consagración en Pérez, provincia de Santa Fe. "Estoy despierta desde el sábado a la mañana. Después de la pelea no pude dormir. Me puse a mirar algo en las redes sociales, también videos de la pelea. Lo estoy disfrutando porque me costó mucho llegar hasta acá, a mí y a mi equipo", le contó Micaela "La Princesita" Luján, flamante campeona del mundo en la categoría Supermosca de la FIB, a El Diario de la República, en pleno viaje hacia Villa Mercedes.

Aún resonaba esa lectura de tarjetas. La boxeadora de Villa Mercedes (9-1-1) ganó con autoridad la pelea; sin embargo, para los jurados venció por puntos en fallo dividido. Dos jueces la vieron ganadora a Micaela 97-93, mientras que uno puntuó 97-93 para Débora "La Polvorita" Gómez. "Me sorprendió la segunda tarjeta. Cuando escuché 93 Luján – 97 Gómez, dije '¿qué pelea vio?'. En el ring me sentí ganadora en todos los rounds, que había ganado bien la pelea, que no había dejado dudas", señaló "La Princesita", quien tiene como entrenador a José Ahumada.

—¿La pelea se dio tal como la imaginaste?

—Yo sabía que sería una pelea dura porque Débora es una gran boxeadora y digna rival. En la previa yo era favorita para todos porque ya había peleado por el título del mundo y tengo peleas en el exterior, pero yo en ningún momento me sentí superior. Siempre dije que las dos teníamos hambre de gloria y ambas queríamos ese cinturón vacante. Hicimos una gran pelea, dura, y se lo dije a mi rival al final. Lo importante es que la gente quedó conforme con el combate. Hicimos un buen papel.

—Y lo planificado, ¿pudiste llevarlo a cabo?

—En la previa lo comentaba con mi equipo, desde que vine a Rosario me sentí tranquila. Mi equipo me contuvo, motivó y animó. No me sentía tan tensionada. Pude entrenar bien. Eso hizo que cuando subí al ring, peleé tranquila, con el solo objetivo de llevar adelante el plan. La idea era buscar la pelea pero sin desesperarme. No tenía que salir a buscar un KO a cualquier precio porque al mínimo error podía pagarlo caro. Entonces, planeamos ir por el triunfo con inteligencia. Dije que verían una Micaela distinta a la de 2019, que dejaría todo para llevarme el título, y así fue.

—En el final, tras la última tarjeta, te invadió la emoción...

—Todavía sigo sensible. Veo ese momento y se me caen las lágrimas. Fueron ocho años de trabajo duro con mi equipo. Pasamos miles de cosas. Después vino la enfermedad de mi vieja, en 2019. Tras la pelea con (Jorgelina) Guanini, cuando empaté por este mismo título, le encontraron cáncer a mi mamá y la tuvieron que operar. Así que cuando ella entró al quirófano, yo le pedí a Dios que ella saliera de ahí para verme campeona del mundo. Por eso me emocioné tanto. Porque le cumplí la promesa a mi mamá de que me vería campeona del mundo. Y lo logré por ella. Cuando subí al ring me acordé de esa promesa y del duro trabajo que hicimos como equipo. Entonces eso me dio la fortaleza para brindar un buen espectáculo. No tengo palabras para describir lo feliz que me siento.

—¿Hablaste con toda tu familia tras la consagración?

—Sí, antes y después de la pelea. Estaban supercontentos porque dejé todo arriba del ring. Les cumplí una promesa a ellos; por más que ellos me digan que esto es mío, que es mi sueño, para mí era al revés, quería regalarles a ellos la posibilidad de verme campeona del mundo.

—Hubo expectativa por tu pelea en la provincia, ¿lo sabías?

—Agradezco a toda la gente que me apoya y acompaña en mi carrera. Los que están en cada entrenamiento, en cada pelea. También fue un granito de arena, de motivación para que estuviera bien. Está bueno saber que había mucha gente mirando la pelea y haciendo fuerzas por mí. Me llena de emoción poder llevar el título a Villa Mercedes.

—Y ahora, ¿querrán tu corona y deberás defenderla?

—Nos seguiremos preparando más fuerte que nunca porque quiero que este cinturón siga siendo mío. Lo defenderé con mucha garra. Queremos que la primera defensa sea pronto porque la idea es tener actividad este año. Pero entendemos que con la pandemia cuesta hacer eventos. Yo voy a descansar dos o tres días y después retomo los entrenamientos para no dispararme con el peso. Si no, después se sufre para bajar los kilos. Quiero estar muy bien para defender esto que tanto costó lograr.