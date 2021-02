En pandemia inició su gran desafío: construir un avión para 4 personas

Fernando Persa es un piloto y constructor villamercedino cuyo hobby es fabricar aviones. Es por eso que hace once meses comenzó un nuevo desafío personal: crear una aeronave superior a las dos anteriores que había realizado, ya que esta tiene capacidad para cuatro personas, y se llamará "Guor".

El trabajo avanza a pasos agigantados y asegura que es un tiempo récord, porque normalmente un proyecto de esas características demora entre cinco y seis años.

Además, el hombre contó que lleva invertidos aproximadamente entre 35 mil y 40 mil dólares. "Al ser más grande y más complejo que los dos anteriores que hicimos, los costos son mucho más elevados. Yo siempre hice aeromodelismo, y tuve que vender todo para poder comprar los materiales para este. Es una pasión para mí", sostuvo.

El motor fue comprado en la provincia de Mendoza y pesa más de cien kilos. "Estoy trabajando en mi casa. En realidad, en la planta baja tengo un local de cartelería, que es a lo que me dedico; en el primer piso, el avión y en el siguiente vivo. Entonces tengo todo en un mismo lugar. Para subir el motor aproveché un guinche que hice para llevar los materiales de construcción para hacer mi casa, ahí lo esperé con una plumita para moverlo y ponerlo en el avión. Todavía faltan cosas, como el comando de acelerador, bujías, sensores y varias más, pero ya al menos está anclado al avión".

Los pasos siguientes son: hacer la trompa, crear y colocar los capós, pintar el fuselaje y las alas, y ya estaría para llevar al aeroclub.

"Para bajarlo no queda otra opción que quitar dos ventanas, pero además tendré que agrandar un poco y hacer una especie de portón arriba para que nos dé la dimensión para sacarlo a la calle", adelantó el piloto. Luego, continuó: "Yo calculo que tengo dos meses más de trabajo. El avión sale entero, sin las alas, pero con motor, tren de aprendizaje, con todo instalado, y en el aeroclub se ensambla".

El gran avance en la concreción del proyecto se debió a que cuando regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio Persa pudo dedicarle más tiempo a su emprendimiento. "Para fabricar todo —porque todas las piezas son hechas excepto el motor y las hélices— hay que cumplir unas tres mil horas de trabajo, sí o sí, no se puede en menos tiempo. Pero cada uno las distribuye como puede".

También remarcó que tuvo la oportunidad de comprar los materiales con anterioridad, lo que le facilitó la tarea. "Lo voy a terminar porque ya tengo todo", exclamó el hombre que sueña con tener su propia fábrica de aviones.

Cada etapa de construcción es evaluada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Son cinco auditorías que realizan y, si dan el visto bueno, se puede avanzar. "Por el coronavirus no pudieron venir los inspectores como estaba previsto, pero hicieron su trabajo a distancia, es decir que fue online. Voy adjuntando fotos y ellos analizan; documento todo porque las instalaciones, los caños y demás quedan tapados con el fuselaje y no podrían verlos si vinieran ahora, por eso es que lo hicimos de esta manera. Además, ellos tienen la experiencia de lo que fueron los dos aviones anteriores, me tienen confianza".

Una vez que esté todo ensamblado, se debe gestionar una matrícula que se tramita en la ANAC para realizar la prueba de vuelo. "En ese momento sí vendrán, estimo que será luego de la primera mitad del año o un poco más". Fernando cuenta los minutos para subirse a su nueva creación.