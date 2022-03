Un avión fabricado en Villa Mercedes es el "Gran Campeón" a nivel nacional

Fue en General Rodríguez, Buenos Aires, donde Fernando Persa recibió dos premios por su creación, el “Gour Max”, un avión de cuatro plazas fabricado íntegramente por él. La 40ª Convención en Vuelo se realizó el fin de semana, y estuvo organizada por la Experimental Aircraft Association (EAA), una entidad internacional dedicada al fomento de la aviación experimental. El mercedino se llevó el máximo reconocimiento del encuentro, el “Gran Campeón”.

"La categoría en la que participé, y en la que gané, es de armado a partir de planos, es decir todo hecho desde cero. Uno compra los caños, el material en general y construye todo", comentó Persa, y explicó que la aeronave fue armada cien por cien en su taller ubicado en avenida 25 de Mayo 235.

"El segundo premio que me otorgaron es de toda la Convención en general, es como un Martín Fierro de Oro. Es un galardón que lo obtiene el avión que se destaca por sobre el resto", agregó.

El "Gour Max" sobresalió entre las más de treinta aeronaves que participaron, y ante la mirada de los experimentados y capacitados jueces que observaron con máxima atención hasta los mínimos detalles de la construcción y ensamblaje de las máquinas. "Me sorprendió el nivel con el que revisaron y preguntaron todo. Hay cosas que yo las hice para que quede todo perfecto, pero que no se ven a simple vista, y ellos me lo preguntaron. Incluso presentamos fotos del proceso de fabricación, para que puedan ver la parte interna", expresó el hombre. Agregó que la evaluación es similar al chequeo de un automóvil: observan pintura, defectos, estructura, centrado, soldaduras, recubrimientos, tapizado, panel de instrumento y motor, entre otros aspectos.

No es la primera vez que Fernando recibe la máxima distinción de esta convención. En 2019 obtuvo el reconocimiento junto a Javier Darnay por su primer avión, el "Gour VM", un modelo de menor porte en comparación con el de este año.

"Lo que tiene de especial para mí el 'Gour Max' es que fue construido en plena pandemia. Me encerré en el primer piso de mi taller en la cuarentena, y lo sacamos prácticamente listo. Después lo ensamblamos en el aeroclub de la ciudad", detalló el fabricante, y subrayó que no tercerizó ninguna de las tareas necesarias para su construcción. Orgulloso y con razón, añadió: "Mis diez dedos fueron los responsables de este avión".

Además dijo que la concurrencia de público fue impresionante en los dos días que duró este festival, donde también hubo shows aéreos.

Gour Max. El avión galardonado desplegando sus alas por el cielo.

"Este reconocimiento es algo muy positivo porque abre muchas puertas. Mi idea es seguir fabricando, y esto pone a la vista de todo el país que lo que hacemos en Villa Mercedes es bueno y de calidad. Que reconozcan el trabajo y que lo premien, que lo valoren contra más de 30 aviones, que todos están espectaculares y bien hechos, es muy gratificante y es un premio al esfuerzo", sostuvo.

El hombre, junto a un amigo inversor, planea dejar la aeronave galardonada como muestra y fabricar seis más para la venta.

Redacción / NTV