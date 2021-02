En Unión: cruces por la posesión del predio de un club

Eduardo Tomás Álvarez, presidente del Club Atlético Juventud Unida de la localidad de Unión, le relató a El Diario la preocupación que tiene desde el 30 de diciembre pasado, cuando un grupo de hombres comenzó a desmantelar el predio donde funciona el club, que cuenta con cancha de fútbol, campo de doma y pileta de natación.

“Todo comenzó ese día y se extendió por unos 15 más. En una oportunidad iba pasando por el predio y vi que había un camión y que en él cargaban alambrado y tranqueras que habían arrancado del club. Hablé con el intendente Marcos Espósito e hice la denuncia, pero nadie fue ni hizo nada”, lamentó, y contó que el conductor del camión es vecino de Realicó, La Pampa, y que estaba en el lugar junto a otros hombres y algunos menores.

Por averiguaciones, Álvarez se enteró de que ellos habían sido enviados por dos hombres. “Uno es Daniel Sandoval y el otro, Franco Altamiranda. El primero dice ser nieto de Santiago Trucco, quien era el dueño de las tierras que donó para el club en 1956 y de las cuales tenemos documentación. Además, a fines del año pasado comenzamos los trámites para la posesión veinteañal”, comentó.

Según denunció Álvarez, estas personas desmantelaron las instalaciones del club y se llevaron “240 postes de madera, mil cien metros de alambrado, nueve tranqueras de madera de cuatro metros de largo cada una, dos tranqueras de caño de cuatro metros de largo cada una, tres puertas de madera, una manga de madera de cien metros con puerta ciega, una manga de madera de desensillar caballos de dos metros, un cargador de ascienda de casi cinco metros, tres palenques de tres metros, un mástil de caño y gran cantidad de alambre tejido”, enumeró, y resaltó que la falta de esos bienes es una gran pérdida para la institución.

“El club fue creado en el año 1991. Como después Trucco murió, nosotros fuimos a hablar con la hija de él para hacer los papeles, y ella nos dijo 'nosotros no podemos hacer nada porque han desaparecido unos integrantes de la familia, por lo tanto ustedes hagan la posesión. Además, si mi padre lo donó, ya está'”, recordó Álvarez, quien señaló que Daniel Sandoval sería hijo de esa mujer.

Con enojo contó que estas personas ingresaron al predio sin mediar palabra. “Yo no entiendo cómo la Policía no les llamó la atención si estaban sacando cosas de un predio. Cuando fui a hacer la denuncia me pidieron toda la documentación que yo tenía, mientras que a esa gente que estaba desarmando todo no le pidieron nada”, dijo el hombre. Señaló que, luego, la jueza María Antonela Panero Magnano dispuso la medida cautelar de no innovar.

Contó que, según pudo saber, Sandoval y Altamiranda tenían intenciones de fabricar viviendas en ese lugar. “Además de llevarse los bienes del club descargaron materiales, como arena y ripio, que ha quedado ahí mismo, dado que por la medida de no innovar dispuesta por la jueza no pueden ingresar más”, indicó. En principio “parecía que iban a utilizar solo una parte del terreno, pero luego siguieron sacando más alambrado, por lo que se supone que iban por todo”, refirió.