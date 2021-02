Hospital de Salud Mental: realizan tratamiento integral que incluye sesiones grupales

El Hospital de Salud Mental y Adicciones cuenta con servicio de Terapia Individual, Terapia Psiquiátrica y un espacio grupal exclusivo para trastornos depresivos. Su directora, Daniela Pollacchi, informó que hoy tienen bajo tratamiento "aproximadamente unas mil personas en las áreas de Psicología, Adicciones y espacios grupales". Y si bien confirmó que hubo un aumento de consultas durante la pandemia, "sobre todo por la incertidumbre del futuro", aclaró que "tuvieron más que ver con cuadros de ansiedad y no tanto con depresión. Digamos que estaban asociados más a síntomas que a patologías, un síntoma reactivo a la situación de encierro".

Pollacchi comentó que reciben pacientes con diferentes tipos de depresiones: "Con sintomatología leve y quienes transitan un trastorno depresivo, que son aquellos que estarían necesitando medicación. Cuando hablamos de trastorno depresivo es porque hay un estado de ánimo deprimido con pérdida del interés o de la capacidad de experimentar el placer y con disminución de la energía".

La jefa del Programa Gestión de Políticas en Salud Mental explicó que "cuando en alguna persona detectamos alteración del sueño y la alimentación, sí o sí debemos organizarla porque entonces es cuando notamos que algo está funcionando mal. Si con los consejos e indicaciones básicas no se logra recuperar los buenos hábitos, tenemos necesidad de regularizar el sueño y pasamos a una medicación. Y si aún regularizando el sueño la sintomatología persiste en cuanto a la alimentación, el desgano, la negatividad y la ansiedad, entonces debemos indicar algún tipo de medicación antidepresiva".

También detalló que hay algunos pacientes que necesitan otro tipo de abordaje. Por ejemplo, "cuando aparece la ideación suicida, es decir, la idea de hacerse daño o provocarse la muerte. Porque cuando la persona ve todo tan oscuro y negativo, que no tiene salida, hay, en algunos casos, no en todos, una idea, pero no una intención suicida". Pollacchi dijo que a veces "un tratamiento ambulatorio con una medicación específica no da el resultado esperado en una persona que tiene una ideación muy fuerte. Y si no tiene una familia que la pueda contener, entonces hay que proceder a una internación para aplicar un tratamiento más intensivo para que esa idea desaparezca".

Los espacios grupales que ofrecen en el hospital son de una hora y media por semana y trabajan de manera distinta en cada sesión: "Allí se ve qué es lo que le pasa a la persona en general y, de acuerdo a lo que manifiesta, se trabaja para generarle bienestar. Esto provoca un efecto dominó, porque si la persona que escucha al que relata vive otra situación, le puede aportar para ayudarla a mejorar, porque es un par".

La especialista destacó que "de la depresión se puede salir" y explicó que "cuando comenzamos un tratamiento psicofarmacológico necesitamos un mínimo de seis meses de medicación, porque como actúa a nivel de los neurotransmisores, lo que se necesita es estabilizarlos. Y ese es el tiempo promedio que demora en lograrse. Si la persona hace un tratamiento completo con terapia individual psicológica, la psiquiátrica con medicación y la asistencia al espacio grupal, en seis meses podemos estar pensando que si la sintomatología ha empezado a ceder, podemos dejar de darle medicación". Además, indicó que "en muchos casos las depresiones son reactivas a una situación particular que luego de trabajarla empieza a ceder".

El hospital solo atiende a personas que no cuenten con ninguna cobertura de obra social o medicina prepaga y para comenzar algún tratamiento primero deben realizar una entrevista de admisión en el mismo edificio ubicado en ruta 147 y Riobamba, de lunes a viernes, a partir de las 9. Y si se trata de una situación de emergencia, el hospital cuenta con una guardia permanente de 24 horas.