"Berlina" presenta su primer show esta noche

Berlina” es sinónimo de frescura, jovialidad y espontaneidad. Con una voz dulce y aguda, en un tono bajo pero agradable, casi como un susurro, la artista cuenta con lujo de detalle qué estilo de música le gusta y cómo su personalidad —cambiante y excéntrica— la lleva a incursionar por caminos nuevos constantemente. Su principal objetivo: no aburrirse nunca.

Este martes, a las 23, Belén Schmid, más conocida como “Berlina”, dará su primer show del año en All Right como parte del ciclo de cantantes puntanas que tiene todos los martes el bar de la avenida Illia. La artista intercalará temas de su autoría con covers de Mon Laferte, Julieta Venegas y Nathy Peluso, quienes, según afirma, la ayudaron a formarse y tomar las riendas de su propia música. Su única compañera será la guitarra, que la complementa hace siete años y con quien tuvo su primer contacto con la música.

“Cuando hago covers toco un poco de indie rock, pero particularmente hago new soul, que es una fusión de varios géneros, como una nueva resignificación de la música y creo en base a eso”, explicó la cantante que sacó su último single, “Flor”, en octubre del año pasado. A diferencia de cuando habla, al cantar la puntana despliega una tonalidad envolvente y sensual.

“Berlina” comenzó a incursionar en la música a los 16 años, pero hace apenas dos se animó a lanzarse a los escenarios de San Luis. “Empecé a tocar acústicos con mi guitarra en bares. Hace poquito, unos ocho meses, comencé a trabajar con una disquera independiente de México, así que estoy muy concentrada en eso. Con su ayuda muestro de a poco mis canciones en su país”, contó la joven que cuando no está componiendo o tocando la guitarra estudia la Licenciatura y Profesorado de Teatro en Córdoba.

La mitad de la carrera profesional de la joven, hija del recordado automovilista Federico "Feco" Schmid, se dio en pandemia, tiempo que utilizó para reforzar su conocimiento de la guitarra y afinar sus notas. Además de analizar a las cantantes contemporáneas a las que admira.

Belén razonó: “La música se renueva todo el tiempo, así que tenemos que estar sujetos a lo nuevo que aparece y eso está buenísimo. Yo soy mucho de la astrología, superacuariana, y somos personas muy cambiantes; me pasa que me aburro de cosas que capaz hice durante apenas dos meses. Estoy en constante renovación más que nada para que el oído se acostumbre a escuchar otras cosas. Eso me ayuda muchísimo a componer”.

El proceso creativo de “Berlina” va muy de la mano de sus sentimientos, experiencias y vivencias. Y como no podía ser de otra formar, el gran protagonista de las letras de la joven de 23 años es el amor y, por consiguiente, el desamor. “Mi canción 'Fuimos' habla de una ruptura, lo que fue estar en una relación y perder a esa persona especial. Por otro lado, 'Flor' se trata de intentar superar a alguien, de querer olvidar a una persona pero todo te recuerda a ella”, ejemplificó.

Luego de enamorarse, transitar una relación y una ruptura, viene el autodescubrimiento, y de eso tratará el próximo sencillo de “Berlina”, que saldría entre el 13 y el 16 de marzo.

“En mi siguiente canción hablo de la superación y el amor propio, pero no puedo adelantar mucho más”, reveló la artista, quien espera pronto lanzar un EP y este año, si todo marcha bien, su primer material discográfico.

Berlina en el Ciclo de Mujeres

DÍA: hoy

HORA: 23

LUGAR: All Right, avenida Illia 172

ENTRADA: gratis