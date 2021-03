Villa Mercedes: una manifestación pidió justicia por la chica trans apuñalada

Un grupo de amigas de la mujer trans apuñalada ayer (martes), junto a vecinos del barrio San José y agrupaciones feministas, se reunió este miércoles en Villa Mercedes. Los unió el reclamo de Justicia para la víctima de 39 años.

La concentración fue a las 20 frente a la casa del sospechoso del ataque (barrio San José), donde la víctima dijo haber sufrido las heridas. Allí hubo un tamborazo y quema de neumáticos. Entre carteles (“Si nos tocan a una nos tocan a todas”), banderas, tambores y cánticos los manifestantes pidieron celeridad en el caso.

Foto: Luciana Iglesias.

El martes, alrededor de la 17, la mujer fue atacada a cuchillazos y tuvo que ser operada en el Policlínico "Juan Domingo Perón". El último parte médico informó que la chica ingresó con múltiples heridas de arma blanca -una de estas en el pulmón-, fue intervenida quirúrgicamente en el tórax y que se recupera “estable” en el hospital.

Foto: Luciana Iglesias.

El caso

“El ataque ocurrió en la calle Mario Gazari y Esteban Agüero, donde tiene su casa el padre del sospechoso, que él suele frecuentar algunas veces. Ella iba pasando por la esquina y fue llamada por este sujeto para tener un encuentro (íntimo) y accedió a ingresar a la vivienda de manera voluntaria, dado que no era la primera vez. Él estaba en estado de ebriedad e intoxicado. Justo mi amiga tuvo la mala suerte de cruzárselo”, dijo Violeta Fernández, vocera del Movimiento Evita y amiga de la víctima. Y refirió que “la agresión habría ocurrido por el pago (de sus servicios sexuales)”.

Tras el ataque “salió de la casa y se dirigió, bañada en sangre, por la calle Esteban Agüero hasta lo de mi prima, quien vive en la calle Olloqui. Ella fue quien la asistió y la acompañó”, contó Violeta. Indicó, además, que la víctima, quien es miembro activa del Movimiento Evita, “no comprende la gravedad de las situaciones a las que se expone”.

“Necesitamos que la familia y el Estado le den la atención que ella merece. Ninguna de sus amigas hemos podido hablar con ella por impedimento de sus parientes. Hay un problema y es que nosotras estamos en desacuerdo, porque ella necesita de manera urgente asistencia terapéutica. Hace mucho tiempo que estamos peleando con su familia por esa situación y ellos no le dan esa contención. La respuesta que dieron esta vez fue ‘sale del hospital y lo internamos así no molesta a más nadie’. Lo peor es que la discriminación la recibe desde su propio vínculo familiar”, lamentó la amiga, en referencia a que no respetan la identidad de género que ha elegido y construido.

Foto: Luciana Iglesias.

Por su parte, el jefe del Departamento Homicidios de Villa Mercedes, oficial principal Sebastián Tula, le dijo a El Diario que la agresión ocurrió el martes entre las 16:30 y las 17 en la vivienda de un hombre de 28 años, quien está identificado y a quien buscan como sospechoso de “Homicidio en grado de tentativa”.

“Ayer (por el martes) le tomamos la denuncia a la víctima. Dijo que se trató de una discusión, pero todavía no sabemos qué la motivó”, señaló. Cuentan en la investigación con varios testimonios y se hizo el secuestro de algunos elementos, como un arma blanca que será peritada para determinar si fue la utilizada por el agresor.